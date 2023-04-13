Trabzonspor’da hareketli saatler! Yeni teknik direktör…

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük konusunda yaşanan gelişmeleri anlattı. Yapılan görüşmeleri anlatan Doğan, “Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu.

Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti” ifadelerini kullandı.

‘BİZE İNANSINLAR’

Karadeniz devinin yeniden ayağa kalkacağının altını çizen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar.

OLCAY ÇAKIR’DAN PIRLO İDDİASI

beIN Sports’ta yayınlanan Gün Ortası adlı programda konuşan ünlü yorumcu Olcay Çakır “Trabzonspor, dün akşam Andrea Pirlo ile VavaCars Fatih Karagümrük yönetiminden izin alarak bir görüşme gerçekleştirdi. Nihai karar, bugün verilecek fakat büyük ihtimalle Andrea Pirlo ile anlaşıldı.” ifadeleri ile Trabzonspor’un Andrea Pirlo ile temas halinde olduğunu açıkladı.

SLAVEN BILIC’TE FLAŞ GELİŞME

Abdullah Avcı sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Bordo Mavililer’de gündeme daha önce; Sergen Yalçın, Çağdaş Atan ve Fatih Tekke gibi isimler geldi. Listeye son giren isim son olarak İngiltere’de Watford’u çalıştıran Slaven Bilic oldu.

Gelen son haberlere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, özel işleri yüzünden aracı ile Bilic’le irtibat kurduğu belirtildi. Ancak tüm şartları konuşmak isteyen tecrübeli teknik adam, başkan ile yüz yüze görüşmek istediğini bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Doğan’ın birkaç gün sonra masaya oturmak için yurtdışına gidebileceği öğrenildi.

SEZON BAŞINDA GELMEK İSTİYOR

Bu doğrultuda Hırvat çalıştırıcının, yüksek bir maaş istediği belirtilirken, takımın maaşlarının düzenli olarak ödenmesi konusunda garanti istediği ortaya çıktı. Ayrıca Bilic’in, şu an değil sezon başında göreve gelebileceği öne sürüldü. Eğer taraflar arasındaki pürüzler giderilirse, 54 yaşındaki çalıştırıcı, Fırtına’nın yeni hocası olabilir.

UĞURCAN ÇAKIR: HAK ETMEDİM

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş müsabakasının kötü gidişatı durdurmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Çakır ayrıca, A Milli Futbol Takımı’nda kalede kesilmeyi de hak etmediğini söyledi. Çakır’ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “Derbide konsantrasyonumuz ayrı olacak.

Kötü gidişata artık son vermeliyiz. Milli Takım’da son oynadığım maçlarda kötü bir performans sergilemedim ve kesilmeyi hak etmedim. Ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor yoksa milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim.” 27 yaşındaki kaleci Avrupa hayali ile ilgili olarak da Avrupa’yı her zaman hedef koyuyorum. Birçok teklif geldi ama benim nasıl bir duruş sergilediğimi biliyor başkanlarımız. Trabzonspor menfaatine göre hareket edeceğimi her zaman söyledim” dedi.

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