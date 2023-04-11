Trabzonspor’da hoca borsası hareketli! Yeni aday…

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da düşüş sürerken yönetim, bir an önce yeni teknik direktör konusunda beklenen anlaşmayı sağlamaya çalışıyor.

200 milyon TL ödeme var

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor’un yeni yönetimi, 26 Mart’ta yapılan seçim sonrası kısa sürede 300 milyon TL’lik acil ödemeyi gerçekleştirmişti. Borçsuzluk kağıdı alınarak olası bir cezanın önüne geçilirken sezon sonuna kadar yaklaşık 200 milyon TL’lik ödemenin daha olduğu öğrenildi. Bordo-Mavililer, özellikle sponsorluk anlaşmalarıyla bu rakamın önemli bölümünü karşılamayı hedefliyor.

İşte son gelişmeler

Bir diğer önemli ve aciliyeti olan konu ise takımın kime emanet edileceği… Yeni hoca belli olana kadar takımı İhsan Derelioğlu’na emanet etmişti. Hoca adayları için her geçen gün yeni bir isim gündeme gelirken biz de Trabzonspor’un teknik direktör borsasındaki son durumu değerlendirdik. İşte adaylar ve son gelişmeler…

Sergen Yalçın’da ciddi pürüzler

Trabzonspor’un 1 numaralı hoca hedefi konumundaki Sergen Yalçın ile Başkan Ertuğrul Doğan dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. 50 yaşındaki teknik adam, transfer ve kadro planlamasına şimdiden başlayıp, sezon sonunda göreve gelmek istiyor. Yönetim ise hocanın hemen takımın başına geçmesini şart koşuyor. Yalçın aynı zamanda herhangi bir sportif direktörle çalışmaya sıcak bakmıyor. Maddi konularda da arada fark var. Hocanın ekibiyle birlikte maliyeti yaklaşık 50 milyon TL.

Montella için Sancak’tan rest

Yönetimde ciddi bir kesim, Vincenzo Montella’nın göreve getirilmesini istese de İtalyan çalıştırıcının Adana Demirspor’la sezon sonuna kadar kontratı var. Güney ekibinin başkanı Murat Sancak dün yaptığı açıklamada, “Bizden izin alınarak hocamızla görüşüldüğü haberleri yalan. Trabzonspor Başkanı, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini yapmaz. Öyle bir girişim olmaz”dedi. Dolayısıyla mevcut durumda Montella’nın göreve gelmesi imkansız gözüküyor.

Taraftar, Fatih Tekke’yi istiyor

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fatih Tekke ismi öne çıkıyor. Bordo-Mavili taraftarların büyük bölümü, Trabzonspor’un efsane golcüsünün göreve getirilmesini talep ediyor. İstanbulspor’da kısıtlı imkanlara rağmen ortaya koyduğu performansla takdir toplayan Tekke, daha önce hedefinin Trabzonspor hocalığı olduğunu söylemişti. Olası bir görüşme halinde İstanbulspor Yönetimi izin verirse, genç teknik adam göreve gelmeye hazır. Tekke’nin aynı Ünal Karaman sürecinde olduğu gibi camiayı birleştirecek ve altyapıya önem verecek hoca olduğu görüşü hakim.

Çağdaş Atan’a sıcak bakılıyor

Kayserispor cephesi her ne kadar daha önce hocalarıyla devam edeceklerini söylese de Sarı-Kırmızılılar’ın Türkiye Kupası’ndan elenmesi sonrası işler değişebilir. Diğer teknik direktör adaylarında yaşanan pürüzler nedeniyle Trabzonspor Yönetimi, Kayserispor’un nabzını yoklamaya hazırlanıyor. Genç hoca,“Trabzonspor’u çok seviyorum” sözleriyle yakın zamanda mesajı vermişti. Kulüplerin anlaşması halinde, Çağdaş Atan’ın Trabzonspor teknik direktörlüğü için hazır olduğu konuşuluyor.

Tanıdık aday: Şota

Son olarak Hull City’yi çalıştıran Şota Arveladze şu an boşta. 2015’te 2 yıllık sözleşme yapılmasına rağmen Trabzonspor’da hocalık kariyeri 15 maç süren Gürcü teknik adam, hem mali şartları uygun hem de göreve hemen başlayabileceği için gündeme geldi. Yıllardır Bordo-Mavili kulübe transferler konusunda da yardımcı olan Şota’nın camiayı ve şehri iyi bilmesi en büyük avantajı. Şota’nın göreve gelmesi halinde, Hüseyin Çimşir’in de teknik ekipte yer alması bekleniyor.