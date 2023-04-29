Trabzonspor’da hoca ve yönetim ilk peşinde!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde 6 haftadır kazanamayan Bordo-mavililer, yeni teknik direktörleri yönetiminde kazanmak için sahaya çıkacak. İşte Trabzonspor ve Konyaspor’da yaşanan son dakika gelişmeleri…

Hoca ve yönetim ilk peşinde

Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna geçtikten sonra çıktığı 5 maçı da kazanamayan Trabzonspor, 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı. Trabzonspor’da yeni yönetim, galibiyet hasretine Konya’da son vermek istiyor. Aynı şekilde yeni teknik direktör Nenad Bjelica da ikinci karşılaşmasında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, ligde kalan 7 maçın önemine vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı, “Benim gibi kazanmak isteyen oyuncularla devam edeceğim” demişti.

Deplasmanda büyük hasret

Süper Lig’de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, en son 1 Ekim 2022’de Kayserispor’u devirmişti. Bordo-Mavililer, yaklaşık 6 aydır dış sahada kazanamıyor. Ligde 14 deplasman maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bordo-Mavililer, Konya deplasmanında büyük hasreti noktalamayı hedefliyor.

3 oyuncu kart sınırında

Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor’da 3 yıldız ceza sınırında. Uğurcan, Bartra ve Eren, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler. Bordo-Mavililer’de Abdülkadir ile Visca sakatlıkları, Larsen ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı. Denswil de ağrıları nedeniyle Konya’ya götürülmedi. Hugo’nun ardından Peres takımdan ayrılırken, Dorukhan’ın sakatlığı devam ediyor.

Kilit adam Markovic

Yaşanan deprem felaketi sonrası sezon sonuna kadar Gaziantep FK’dan kiralanan Lazar Markovic, Trabzonspor’un en formda ismi. Geçtiğimiz haftaki Sivasspor karşılaşmasında Bordo-Mavili takımın tek golünü kaydeden 29 yaşındaki Sırp yıldıza, teknik direktör Bjelica çok güveniyor. Hücum hattında Markovic’e liderlik görevini veren Bjelica, diğer kanatta oynayacak Trezeguet’yi zaman zaman ikinci forvet gibi kullanacak. Orta sahanın merkezinde Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda Bakasetas 10 numara oynayacak. Arkasında ise Siopis-Bardhi ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Doğucan da 11’i zorluyor.

Peres: Her zaman desteğim sizinle

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Bruno Peres, veda mesajı paylaştı. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, “Harika anlar yaşadık ve bunları her zaman hatırlayacağım. Bana kapılarını açan değerimi kanıtlama ve Bruno’nun kim olduğunu gösterme fırsatı veren bu kulübe çok müteşekkirim. Dünyanın bir diğer ucunda bir taraftar daha var artık. Elveda demek istemiyorum. Bir gün tekrar yine burada başarıları beraber kutlayabilmek için görüşmek üzere” dedi.

İdman yapıp yola çıktılar

Fırtına, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanın ardından Konyaspor maçı için yola çıktı. Bordo-Mavililer, THY’ye ait özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya gitti. Deplasman kafilesinde şu isimler yer aldı: Uğurcan, Taha Tepe, Hakan Aydın, Bartra, Hüseyin, Taha Altıkardeş, Eren, Arif Boşluk, Hamsik, Siopis, Doğucan, Bardhi, Bakasetas, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Emirhan Zaman, Lahtimi, Markovic, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez.

Konyaspor’da önemli eksikler

Ligde son 3 maçının 2’sini kazanan Konyaspor, taraftarı önünde galibiyete uzanıp Trabzonspor’la puanları eşitlemek amacında. Ancak Yeşil-Beyazlı ekipte önemli eksikler var. Muhammet Demir, Adil Demirbağ, Endri Çekici, Ikpeazu, Oğulcan ve Muric sakat. Konyaspor’un hocası Stanojevic, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında kazanan kadroyu büyük oranda değiştirmeden sahaya sürecek. K

Stanojevic: Kendimiz gibi oynayacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor maçı öncesinde rakibinin iyi durumda olmadığını, yeni bir teknik direktörlerinin olduğunu ve yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmediğini söyledi. Stanojevic, “Kendi stilimizi, kendi taktiklerimizi, kendi oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Tabii ki bu önümüzdeki 2 maç bizim aşağı veya yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek maçlardan” yorumunu yaptı.

Konyaspor – Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

Konyaspor: Sehiç, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf.

Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Gomez.