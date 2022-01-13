Trabzonspor’da iki corona vakası daha

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Alaturka Online
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Trabzonspor’un Sivasspor maçı öncesi yapılan corona virüs testleri öncesinde 3 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı.

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Trabzonspor’da iki corona vakası daha

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, iki oyuncusunun corona virüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

“Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.”

Sivasspor ile Trabzonspor, Cumartesi günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

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