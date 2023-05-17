Trabzonspor’da ilk ayrılık belli oldu

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 81 puanla lider tamamlayarak 38 senenin ardından şampiyonluk hasretini sona erdiren Trabzonspor’da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Yeni sezona da şampiyon hoca Abdullah Avcı ile başlayan bordo-mavili ekipte üst üste alınan kötü sonuçların ardından kazanlar kaynama başlamıştı. Alınan kötü sonuçların devam etmesi ve sırasıyla; Şampiyonlar Ligi ön eleme, Avrupa Ligi gruplarından elenen Fırtına’da birçok istifaya sebep oldu.

İLK İSTİFA AHMET AĞAOĞLU’NDAN GELDİ

Trabzonspor’da 5 yıllık başkanlık yapan ve bu süreçte; 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa olmakla birlikte toplamda 4 kupa kazandıran Ahmet Ağaoğlu, kötü gidişat sonrası istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından kısa bir süre sonra ise şampiyon hoca Abdullah Avcı, “Çok sevdiğim Trabzonspor’a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi” açıklamasını yaparak takımın başından ayrıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası sonrası Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği seçimde Trabzonspor’un 18. başkanı seçildi. Ertuğrul Doğan ve yeni yönetim ilk olarak takımı sezon sonuna kadar Orhan Ak’a emanet etme kararı alırken, Orhan Ak’ın da bordo-mavili ekipte macerası pek uzun sürmedi.

SERGEN,BİLİC,MONTELLA,PİRLO DERKEN…

Bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı’nın istifası sonrası takım geçici olarak İhsan Derelioğlu ve Orhan Ak yönetiminde kısa bir süre yoluna devam etse de yeni teknik direktörün kim olacağı ise merak konusu oldu. Bu süreçte; Andrea Pirlo, Sergen Yalçın, Vincenzo Montella ve Slaven Bilic gibi birçok çalıştırıcı gündeme gelmişti. Ertuğrul Doğan ise hatta bazı isimler ile görüştüğünü doğrulasa da takımın başına Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica’nın getirildiğini açıklamıştı. Bordo-mavili ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Fırtına’da aynı zamanda taraftarın sevgilisi haline gelen bir ismin ayrılığı belli oldu.

TREZEGUET MISIR VE ARABİSTAN’A DOĞRU

Trabzonspor’un sezon başında Aston Villa’dan 4 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı. Oynadığı 37 müsabakada 9 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili ekipte performansıyla hayal kırıklığı yaşatsa da hem Mısır hem de Suudi Arabistan’da adı sürekli transfer haberleriyle anılıyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad’dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.

TRABZONSPOR’UN BEKLENTİSİ 6 MİLYON EURO

Bu iki takım arasında karar aşamasında olduğu öğrenilen Trezeguet için Trabzonspor yönetimi de planını belirledi. Yıldız oyuncu için bonservis bedelini en az 6 milyon Euro olarak belirleyen Karadeniz kulübü, şimdi menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Ardından transfer için pazarlıklar başlayacak.