Trabzonspor’da kritik 24 saat!

Trabzonspor’da sıcak saatler yaşanıyor. Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili kulübün yeni başkanı olurken, ertesi gün mazbatalar alınmıştı. İşte Trabzonspor’da yaşanan son dakika gelişmeleri…

MARKOVİC: EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Deprem felaketi sonrası Gaziantep FK’dan kiralık olarak transfer edilen Lazar Markovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk kez Adana Demir maçında forma giyen yıldız futbolcu, “Trabzonspor’un ve taraftarın ne kadar büyük olduğunu bildiğim için süreç hızlı gelişti. Buraya çabuk adapte oldum. Takım arkadaşlarım büyük destek verdi. Zor bir süreç yaşadık ve bölgedeki insanlar hâlâ yaşıyor. Biz şanslıydık çünkü depremin olduğu gece maç için Antalya’daydık. Hem Gaziantep’teki insanların hem de depremden etkilenen herkesin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

ORHAN AK: YETER Kİ BİRLİK OLALIM

Sezon sonuna kadar takımın emanet edildiği Orhan Ak, dünkü antrenman öncesi kısa bir açıklama yaptı. Genç teknik adam, “Adana Demir maçıyla başlayan süreç, başkanımızın bize güvenmesi mutlu etti. Kendini kanıtlamış değerli antrenörler ekibimize katıldı. Bu konuda yardımcı olan Fatih Terim’e de teşekkür ederim. Ligde istediğimiz konumda değiliz ama her maçı kazanacak kapasitemiz var. En önemlisi birlik olmak, enerjiyi yüksek tutmak. Doğru mücadeleyi gösterdiğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Ligde en iyi noktaya ulaşmaya çalışacağız. Türkiye Kupası ise en ciddi hedef” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Fırtına’nın, Cumartesi günü Akyazı’da Kayserispor ile oynayacağı lig maçının biletleri dün sabah satışa sunuldu. 50 TL’den başlayan biletler için kadın taraftarlara ekstra yüzde 50 indirim uygulanacağı açıklandı. İç sahada üst üste yapılan Ümraniye ve Adana Demir maçlarında tribünlerin çok büyük bölümü boş kalmış ve10 bin civarında taraftar takıma destek vermişti. Bilet fiyatları şöyle; Doğu: 50 TL, Batı: 60 TL, VIP Silver: 100 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Platinum: 400 TL.

MAREK HAMSİK FORMA BEKLİYOR

Uzun süreli sakatlığının ardından Adana Demirspor maçıyla sahalara dönen ve son 20 dakikada forma giyen Marek Hamsik, Milli arada tamamen hazır duruma geldi. Hiçbir antrenmanı kaçırmayan 36 yaşındaki Slovak yıldız, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11’de olmak istiyor. Sezon sonunda Bordo-Mavili kulüple sözleşmesi bitecek olan Hamsik, hikayenin sonunu güzel getirmek istiyor.

KRİTİK 24 SAAT

Yeni Yönetim, 31 Mart’a kadar acil şekilde ödenmesi gereken 16 milyon Euro’nun 12 milyonluk bölümünü toparladı. İlk etapta, kulübe ihtar çektiği belirtilen 8 oyuncunun serbest kalmasının önüne geçildi. Başkan Doğan ve kurmayları, bugün kalan parayı da bularak, işi son güne bırakmadan borçsuzluk kağıdını almayı hedefliyor. Böylelikle hem olası transfer yasağının önüne geçilecek hem de Avrupa kupalarına katılım konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Stat için son viraj 16 milyon Euro ödendikten sonra kulübü sezon sonuna kadar bekleyen yaklaşık 15 milyon Euro’luk bir rakam daha var. Trabzonspor Yönetimi, sponsorluk görüşmelerine ağırlık verirken, stat isim hakkı konusunda iki firmayla yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Takım sezon sonuna kadar Orhan Ak’a emanet edilirken, altyapıyla ilgili de önemli adımlar atılacak. Kısa zamanda, 1461 Trabzon FK ile pilot takım anlaşması yapılacak.