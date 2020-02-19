Trabzonspor’da liderliğin şifresi: 1.87

Trabzonspor’un Süper Lig’de liderliğe oturmasına yol açan faktörlerden biri, zirve yarışının içinde yer alan 7 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalarda en çok puan toplayan takım olması.

Bordo-mavililer; Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 15 puan toplayıp 1.87 ortalama tutturdu. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe’yi ikinci maçta 2-1 yenen bordo-mavililer, ilk yarıda 2-1 yenildiği Sivasspor’u ikinci maçta 2-1’le geçti.

Beşiktaş’a karşı ilk maçı 4-1 kazanan, Başakşehir ile ilk yarıda oynanan karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan, Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Fırtına, Galatasaray ile de 1-1 berabere kaldı.

4 TAKIMA ATAMADI

Süper Lig’de 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takımın filelerini havalandırdı. Norveçli forvet Alanyaspor, Göztepe, Malatyaspor ve Denizlispor’a gol atamadı. Bordo-mavililer bu dört takımla karşılaşacağı için Sörloth’un ligdeki her takımın filelerini havalandırma şansı bulunuyor.