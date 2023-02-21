Trabzonspor’da Marek Hamsik – Abdullah Avcı görüşmesi! Futbolu bırakıyor mu?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği İsviçre ekibi Basel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililerde, hem bu maç hem de gelecek için durumu merak edilen isimlerden Marek Hamsik ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında özel bir görüşme gerçekleşti.

BİLET GELİRİ AÇIKLANDI

UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel ile karşılaşan Trabzonspor, her takımdan taraftara açık olan maçın gişe gelirini açıkladı.

Dünya spor kamuoyunun takip ettiği müsabakadan gişe ve hatıra bilet satışıyla elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL gelir afetzedeler yararına AFAD’a bağışladı.

İKİNCİ MAÇ DA ŞİFRESİZ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı devam ederken dev maçlar öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi’nin yayıncısı Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool-Real Madrid ve Leipzig-Manchester City maçlarının şifresiz olarak ekranlara geleceğini duyurdu.

Ilıcalı, Basel-Trabzonspor karşılaşmasının da TV8’den yayınlanacağını duyurdu.

HÜCUM KOZU: MAXI GOMEZ

Akyazı’daki Basel maçında müthiş bir performans ortaya koyan ve attığı şık gol ofsayt nedeniyle VA R’da iptal edilen Maxi Gomez, yükselen performansıyla göz kamaştırıyor. Abdullah Avcı, İsviçre’deki karşılaşmada tüm planlarını Gomez üstüne kuruyor.

Uruguaylı yıldızın rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturulmasını isteyen Avcı, özellikle kanat bekleri Peres ile Larsen’e de sık sık orta yapmalarını söyledi. Abdullah hocanın, ilk maçtan farklı olarak sağ kanatta değişime gidebileceği öğrenildi.

VISCA’NIN HEDEFİ ÜMRANİYE

Omuz sakatlığının ardından takıma dönen Visca, dünkü antrenmanda yer almadı. Bosnalı yıldızın, Basel mücadelesinde kadroda olmayacağı ve ligdeki Ümraniye karşılaşmasını hedef olarak belirlediği öğrenildi. Visca, 4 Mart’taki maça yetişecek.

Bordo-Mavili takımda, Dorukhan Toköz’ün tedavi süreci ise devam ediyor. Başarılı orta saha ancak sezon sonuna kadar oynayacak duruma gelecek.

ABDULKADİR PARMAK AÇIKTA KALDI

Sezon başında Gaziantep FK’ya kiralanan Abdulkadir Parmak, Güneydoğu ekibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinin ardından boşta kaldı. Sakatlık sorunu da olan Abdulkadir’in sözleşmesi feshedildi.

Trabzon’a dönecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Abdullah Avcı tarafından takımda düşünülmüyor. Transfer dönemi 5 Mart’a kadar sürecek. Parmak kulüp bulamazsa, takımdan ayrı şekilde antrenman yapacak.

MAREK HAMSIK PES ETMİYOR

Sezon sonunda Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek olan Marek Hamsik’le, Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede, Slovak yıldızın gelecek planlaması konuşulurken, 36 yaşındaki maestro vücudu izin verdiği sürece oynamak istediğini söyledi. Her fırsatta Marek Hamsik’i rol model olarak gösteren ve genç oyuncular için büyük bir örnek olduğunu belirten Avcı, futbolu bıraktıktan sonra Hamsik’i ekibinde görmeyi hedefliyor. Yıldız isim sezon sonuna doğru kesin kararını verecek.

Tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Marek Hamsik, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısındaki kusursuz performansının ardından sakatlıklarla boğuşmuştu. Son olarak 28 Ocak’ta yine kalf bölgesindeki sakatlığı nükseden 36 yaşındaki maestro, takımla çalışmalara başladı. Ülkesi Slovakya’ya gidip, kendi doktoruna da gözüken ve kendisine verilen özel programı harfiyen uygulayan Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde en fazla vakit harcayan oyuncuların başında geliyor. Takım idmanlarının yanı sıra bireysel antrenörleriyle de çalışan tecrübeli isim, şok havuzuna girerek vücudunu dinlendiriyor.

Avcı çok memnun

Sezon sonunda Bordo-Mavili takımla kontratı bitecek olan Hamsik’le, teknik direktör Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki zirvede, Slovak yıldızın gelecek planlaması konuşuldu. Hamsik,vücudu izin verdiği sürece futbol oynamak istediğini belirtti. Abdullah Avcı ise her fırsatta rol model olarak gösterdiği ve profesyonelliğinden çok memnun olduğu Hamsik ile futbolu bıraktıktan sonra da devam etmek istediğini dile getirdi.

Her yerde efsane…

Abdullah hoca, ilerleyen süreçte Marek Hamsik’i ekibine dahil etmeyi planlıyor. Yıldız isim ise futbolu bırakıp bırakmayacağına sezon sonuna doğru karar verecek ve buna göre yol haritasını çizecek. Slovakya Milli Takımı’nda en çok forma giyen isim olarak tarihe geçen Hamsik,12 yıl görev yaptığı Napoli’nin de en büyük efsanelerinden biri.

Basel maçına yetişebilir

Sakatlığı nedeniyle ligde son 3 karşılaşmayı kaçıran Marek Hamsik’in, Basel ile perşembe günü deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. Slovak yıldız, kontrollü olarak takımla çalışmalara başlarken, detaylı testlerin ardından durumu netleşecek. Hamsik’in, 4 Mart’ta oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde ise kesin olarak forma giyebileceği öğrenildi.