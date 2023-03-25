Trabzonspor’da Marek Hamsik aldığı teklifi açıkladı! Hocalık…

Hafta sonu gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesi Trabzon’a giden Ertuğrul Doğan, divan kurulunu ziyaret etti. Tek liste ile seçime girecek Doğan, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un yeni başkanı, “5 yıldır Trabzonspor’un içerisindeyim. Trabzonspor’un geldiğimiz şu durumda artık belli başlı sorunları olduğunu herkes biliyor. Ekonomik anlamda ve özellikle altyapıda. Gerçekten artık altyapının çok planlı ve düzgün hareket etmesi gerekmekte. Ekonomisini yönetilebilir hale getirmek zorundayız. Trabzonspor kimsenin cebine sığmaz. Birilerinin desteğiyle değil, artık kendi ayakları üzerinde durabilmesi lazım. Planlarımız çok net hazır. Neyi nasıl yapacağımızı, kimlerden destek isteyeceğimizi biliyoruz. Açık olarak söylüyorum. Ana hedefim, ekonomik olarak Trabzonspor’u sürdürülebilir hale getirmek. Bunu yaparken sportif anlamda yarışın da içinde olacağız. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi düzeltmek hem altyapıyı düzenlemek hem bu takımı yarıştırmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm ve bu şehrin ne istediğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Tek yürek çıkmalıyız’

Açık ve şeffaf olacaklarını belirten Doğan, “Ne yapıyoruz, hangi projeleri geliştiriyoruz, planlarımız ne… Hepsini sürekli olarak paylaşacağız. Altyapı konusunda 1 yıldır Avrupa’nın sayılı firmalarından Double-Pass ile çalışıyoruz. Transfer yasağı veya ekonomik sıkıntıların olduğu süreçlerde değil, Trabzonspor’un altyapısı her zaman yukarıyı beslemeli. En önemli konu camianın bir olması. Seçime tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek olarak çıkarsak bu işin üstesinden geliriz. İnşallah camiaya mahcup olmayız” dedi.

Gomez alkış topladı

Uruguay’ın dün Japonya ile oynadığı ve 1-1 berabare kaldığı maçta Trabzonspor’un yıldızı Maxi Gomez, ilk 11’de görev aldı. Başarılı forvet, skor üretemese de sergilediği futbolla alkış topladı ve 84. dakikada yerini Rodriguez’e bıraktı. Fırtına’nın bir diğer mill ismi Bardhi ise Kuzey Makedonya’nın Malta’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 asistlik katkı sağladı.

‘Sezon bitene kadar elimden geleni yapacağım’

Sezon sonunda Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek olan Marek Hamsik, Slovakya basınına konuştu. 36 yaşındaki yıldız, “Trabzonspor’da unutulmaz bir lig şampiyonluğu yaşadım ve sezon bitene kadar da elimden geleni yapacağım. İtalya’da Calzona’dan yardımcı antrenörlük teklifi aldım ama kabul etmedim. Çünkü Trabzonspor’da sözleşmem var, kulübümü seviyorum. Futbolu bırakıp bırakmayacağıma yazın karar vereceğim” dedi.