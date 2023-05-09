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9 Mayıs 2023
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Trabzonspor’da Mislav Orsic sesleri

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşamaya başladı. Başkan Ertuğrul Doğan, Ankaragücü galibiyetinin hemen ardından yurt dışı seferlerine çıkıyor. Doğan’ın ilk hedefi Orsic transferini noktalamak olacak. Bu bağlamda İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton’da forma giyen Mislav Orsic için İngiliz ekibinden izin alındı. Başkan Doğan Orsic ve menajeriyle görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Southampton’da kadro dışı kalan ve kendisinin vitrine çıkardığı Orsic’in transferinde ısrarcı olduğu öğrenilirken Trabzonspor’un satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında..

Trabzonspor’un listesinde ayrıca 5’e yakın hücum oyuncusu bulunuyor. Trabzonspor ayrıca bek oyuncuları, 2 stoper, 2 orta saha ve 2 forvet oyuncusu transferi planlıyor. 

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