Trabzonspor’da müjdeler peş peşe

Ümraniyespor’u evinde ağırlayacak Trabzonspor’da maçın hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Köprücük kemiğinden sakatlanan Edin Visca takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalan Serkan Asan da takımla çalışıyor. Trabzonspor’un şampiyonluğuna büyük katkı yapan tecrübeli oyuncu Marek Hamsik de takımla beraber. Yıldız oyuncu da yoğun bir çaba ile hazır hale gelebilme gayreti içerisinde.

Dorukhan’ın 1.5 ayı kaldı

Yine geçen sezonun önemli isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz ise yaşadığı talihsiz sakatlık nedeni ile uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı, oyuncu için sevindirici haberler gelmeye başladı. Başarılı oyuncunun nisan ayının 2. haftasından sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Tedavisine İstanbul’da devam edilen oyuncu eski formuna kavuşmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Gol yollarına yeni çözüm

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçı öncesinde gol yollarındaki sorunu çözmek için mesai harcıyor. Deneyimli teknik adamın Maxi Gomez ile Umut Bozok’u birlikte oynatmayı planladığı ve antrenmanlardaki taktik çalışmalarda bu şekilde denemeler yaptığı ifade edildi.

Bakasetas için yine İtalya iddiası

Fırtına’nın Yunan yıldızı Bakasetas’la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Bologna’nın da Yunan yıldızı sezon sonunda kadrosuna katabilmek adına görüşmelere başladığı ifade edildi. İtalyan basınında yer alan iddialara göre başarılı futbolcu da tekliflere sıcak bakıyor.