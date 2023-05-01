Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın büyük şanssızlığı

Abdullah Avcı’nın istifasının ardından önce Orhan Ak’ı göreve getiren devamında geçici hoca olarak İhsan Derelioğlu ile devam eden Trabzonspor, sonunda takımı Nenad Bjelica’ya emanet etti. Teknik direktör gündemindeki hemen hemen tüm isimler sezon sonunu işaret etmesine rağmen Hırvat çalıştırıcı riske girdi ve hemen göreve geldi. Ancak Bjelica, beklediğinin ötesinde sıkıntılı bir tabloyla karşılaştı.

YILDIZLAR GİDİYOR

Mental anlamda dibe vuran takımda, eksiklerin sayısı her geçen gün arttı. Vitor Hugo’nun ayrılmasının ardından Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Bakasetas gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle Sivas maçında yoktu. Konya deplasmanına da Bordo-Mavililer tam 7 eksikle gitti. Üstelik sağ bek sorununa rağmen Peres’le de vedalaşıldı. Her şeye rağmen her iki maça da Trabzonspor iyi başladı ve öne geçmeyi başardı.

GOL YİYİNCE DAĞILIYOR

Ancak Sivas karşısında Larsen, Konya’da da Bakasetas ilk yarıda kırmızı kartla atıldı. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer, her iki karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bjelica daha mücadeleci bir takım ortaya çıkarmasına rağmen şanssızlıklar bir türlü yakasını bırakmadı. Özellikle gol yedikten sonra takımda yaşanan mental kırılganlığın önüne geçmekte zorlanan Bjelica, oyuncuların özgüven yakalaması adına acil 3 puana ihtiyaç duyuyor.

Safa Can Konuksever



