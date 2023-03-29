Trabzonspor’da Orhan Ak’ın ekibi belli oldu

Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul’un ardından başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu yaptıkları toplantıda sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam etme kararı almıştı. Bunun üzerine kendisine yardımcı olacak ekibi belirlemek için kolları sıvayan Orhan Ak’ın kadrosu belli oldu. Orhan Ak’ın ekibinde; Halil Cihan Ünal, Alper Boğuşlu, Bilal Utku Alemdaroğlu, Alper Aşcı, Kerem Yavaş görev yapacak.

Hepsi üst düzey isimler

Kerem Yavaş son olarak A Milli Takım’da görev yapıyordu. Daha önce Şenol Güneş döneminde Trabzon’da kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu, Orhan Ak’ın ekibinde de aynı görevde yer alacak. Ümit Milli Takım’dan Bilal Utku Alemdaroğlu atletik performans antrenörlüğünü üstlenirken, uzun yıllar Aykut Kocaman’ın ekibinde Atletik Performans hocası olan Alper Aşçı da Orhan Ak’ın kadrosuna dahil oldu.