54 F
Los Angeles
28 Mart 2023
AnasayfaAlaturka SporTrabzonspor'da Orhan Ak’ın ekibi belli oldu

Trabzonspor’da Orhan Ak’ın ekibi belli oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul’un ardından başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu yaptıkları toplantıda sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam etme kararı almıştı. Bunun üzerine kendisine yardımcı olacak ekibi belirlemek için kolları sıvayan Orhan Ak’ın kadrosu belli oldu. Orhan Ak’ın ekibinde; Halil Cihan Ünal, Alper Boğuşlu, Bilal Utku Alemdaroğlu, Alper Aşcı, Kerem Yavaş görev yapacak.

Hepsi üst düzey isimler

Kerem Yavaş son olarak A Milli Takım’da görev yapıyordu. Daha önce Şenol Güneş döneminde Trabzon’da kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu, Orhan Ak’ın ekibinde de aynı görevde yer alacak. Ümit Milli Takım’dan Bilal Utku Alemdaroğlu atletik performans antrenörlüğünü üstlenirken, uzun yıllar Aykut Kocaman’ın ekibinde Atletik Performans hocası olan Alper Aşçı da Orhan Ak’ın kadrosuna dahil oldu.

Alaturka Spor
Önceki haber
Beşiktaş’ın yıldızı Kadıköy’ü bekliyor! Fenerbahçe derbisine damga vurmak istiyor
Sonraki haber
Trabzonspor’un genç yıldızı Emirhan’ın gözü teknik heyette
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,391BeğenenlerBeğen
16,228TakipçilerTakip Et
3,500TakipçilerTakip Et
7,709TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States