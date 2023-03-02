Trabzonspor’da Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yönetim değişikliğine hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı ve buna ilişkin tarihi de açıkladı.
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın kötü gidişatı ve mali problemler nedeniyle son yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Ağaoğlu’nun yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da aday olmayacağı ifade ediliyor.
İŞTE SEÇİM TARİHİ
Trabzonspor, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararını resmi kanallardan duyurdu.
İşte konuya ilişkin Trabzonspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:
“Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”