Trabzonspor’da sevindiren gelişme! Yaklaşık 10 milyon TL…

Trabzonspor, 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına gaz kesmeden devam ediyor. Bordo-Mavililer, Orhan Ak yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, hafta içinde Milli oyuncular da yavaş yavaş takıma katılacak. Sakatlıktan dönen Edin Visca ile Marek Hamsik ikilisi, sergiledikleri performansla ön plana çıkarken, Kayserispor maçında takımın başında yeni hocanın olup olmayacağı henüz net değil.

Ağaoğlu konuşmadı

Trabzonspor’da seçimli olağanüstü genel kurulun ilk günü tamamlandı…Hayri Gür Spor Salonu’ndaki kongreye son başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Ağaoğlu salona girdikten sonra yönetim kurulu üyeleri ve delegelerle görüşürken, 5 yıl birlikte çalıştığı Ertuğrul Doğan ile aralarında soğuk rüzgârlar esmesi dikkat çekti. İkili selamlaşmazken, farklı yerlerde oturdular. Üyeler, 37 yıl sonra şampiyonluğu getiren Ahmet Ağaoğlu’nu alkışlarken, bazı konuşmacıların yaptığı eleştirilerin ardından Divan Başkanı Ali Sürmen, Ağaoğlu’na söz alıp almayacağını sordu. Son başkan ise konuşmayacağını belirtti. Denetleme raporunun okunmasının ardından Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ibrası için oylama yapıldı ve oy çokluğu ile Ağaoğlu dönemi idari ve mali açıdan ibra edildi.

Borç 2.8 milyar TL

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün bilançolarına ait bilgileri paylaşırken, 31 Ocak itibarıyla borcu 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olarak açıkladı. Tek liste ile gidilen seçimde, oy verme işlemi bugün yapılacak ve sandıklar 16.00’da kapacak. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un 18. başkanı olacak.

Genoa’ya gitmişti

Geçtiğimiz sezonun yaz döneminde bonuslar dahil 2.1 milyon Euro karşılığında Genoa’ya satılan Ekuban için Trabzonspor açtığı davayı kazandı. İtalyan kulübü, ödemesini yapmadığı 100 bin Euro’yu CAS kararı nedeniyle Karadeniz ekibine yatıracak. Ayrıca Bordo-Mavililer, 350 bin Euro’luk 3. taksitin bir an önce ödenmesi için de hukuki yollara başvurdu. Böylece Fırtına’nın kasasına 450 bin Euro yani 9.2 milyon TL girmesi bekleniyor. Öte yandan Ekuban’ın menajerlik şirketi de kulüp aleyhine 100 bin Euro’luk dava açtı.