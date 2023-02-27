Trabzonspor’da sıcak gelişme! Önce Markovic, sonra Visca…

Şampiyonluk sonrası sezona büyük umutlarla başlayan Trabzonspor, yeni transferlerden beklediği katkıyı alamadığı gibi eldeki yıldızlarını da sakatlığa kurban verdi… Edin Visca ve Dorukhan’ın uzun süreli sahalardan uzak kalışı, teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyun planlarını direkt olarak etkiledi. Özellikle Visca’nın yokluğunda sağ kanatta ciddi problem yaşandı. 2. haftadaki Hatayspor maçında kolu kırılan Bosnalı yıldız, ligde 11 maç kaçırdı. Visca, geri döndüğünde ise bu kez köprücük kemiğinden sakatlık yaşadı ve 7 hafta takımını yalnız bıraktı. Avcı, tecrübeli futbolcunun yokluğunda elinde kanat oyuncusu olmadığı için sürekli formasyonu değiştirdi ve tek kanatlı Trabzonspor, hücum bölgesinde beklenen üretkenliği gösteremedi.

İdeal kurguya dönüş…

Ancak 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Ümraniye maçıyla birlikte sağ kanat problemi çözülüyor. Gaziantep FK’dan transfer edilen Lazar Markovic’in, Akyazı’daki lig mücadelesine ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Edin Visca da geri sayımda. Boşnak oyuncunun, 12 Mart’taki Adana Demirspor maçında sahalara geri döneceği öğrenildi. Böylelikle Abdullah Avcı, ideal oyun kurgusuna geçecek, sağ kanatta Markovic-Visca ikilisinden biri, diğer tarafta Trezeguet, ileri uçta Gomez olacak. Orta sahada ise Siopis Abdülkadir-Bakasetas üçlüsü oynayacak.

Dorukhan’da son durum

Eylül ayında çapraz bağları kopan Dorukhan Toköz, geri sayımda… Geçtiğimiz aylarda dizinden bir operasyon daha geçiren başarılı orta saha oyuncusunun, Mart ayının ortalarına doğru hafif tempolu çalışmalara başlaması bekleniyor. Dorukhan’ın Nisan ayından sonra forma giyebilecek duruma geleceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun yokluğunda Trabzonspor hem sağ bek hem de orta alanda sıkıntı yaşarken, Abdullah Avcı geçen sezon bazı maçlarda Dorukhan’ı stoperde de oynatmıştı.

Beklerde artık Peres ve Larsen

Gaziantep FK’dan transfer edilen Markovic’in 11’de oynayacağı maçlarda, Trabzonspor 2 yerli ile sahaya çıkabilecek. Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’e forma verecek ve sol bekte Eren’in yerine Larsen’in görev alacağı öğrenildi. Sağ bekte ise Bruno Peres olacak. Abdullah hocanın, stoper tandeminde, Denswil’den vazgeçmeyeceği belirtilirken, diğer forma için Bartra ile Vitor Hugo arasında rekabet yaşanacak.

Başkan Ağaoğlu deprem bölgesinde

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştü. Bordo-Mavili camianın tüm imkanlarıyla devletin yanında olduğunu belirten Ağaoğlu, özverili çalışmaları