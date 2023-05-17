Trabzonspor’da sıcak saatler! Bjelica’ya müjdeli haber

Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor’a bir süredir peşinde olduğu tecrübeli forvetten müjdeli haber gelirken gündeme ABD’li sağ bek alındı. Ayrıca Uruguaylı forvet Maxi Gomez’e LaLiga’dan talip çıktı, forvet hattına bu sezon 1. Lig’de fırtına gibi esen isim önerildi.

Trabzonspor, transfer konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Bordo-Mavili ekibin hocası Nenad Bjelica’nın, Dinamo Zagreb’ten öğrencisi Bruno Petkovic’ten sevindirici haber geldi. Deneyimli hücum oyuncusunun, gelecek sezon bitecek olan kontratını uzatmaya pek yanaşmadığı ve maaşı konusunda takımıyla anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenildi. Kariyerini başka bir takımda sürdürmek istediği öne sürülen 28 yaşındaki futbolcu için şu anda ise en ciddi aday Trabzonspor.

Onay gelirse…

Eğer Fırtına, sezon sonunda bir girişimde bulunursa Petkovic’i kadrosuna kolaylıkla katabilir. Öte yandan sağ bek için de arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, rotasını Portekiz’e çevirdi. Boavista forması giyen Reggie Cannon, scout ekiplerince Trabzonspor’a önerildi. 2020 yılında Portekiz’in yolunu tutan ABD’li sağ bek için olumlu rapor verildiği ve raporun teknik ekibe sunulacağı bildirildi. Eğer teknik ekipten de onay gelirse, maliyet araştırması sonrasında 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başlayabilir.

Maxi Gomez için geliyorlar

Yaz transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’dan 3.5 milyon Euro karşılığında takıma katılan Maxi Gomez’e talip var. İspanyol futbolcuyu, ülkesinin takımlarından Celta Vigo istiyor. Gelen son haberlere göre de Trabzonspor’un kapısı, sezon sonunda çalınacak. Ancak Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu 4 milyon Euro’dan daha aşağı bir rakama satmak istemiyor. Gomez, bu sezon çıktığı 32 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

Hücum hattına flaş iddia

Gelecek sezon planlamalarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine flaş bir isim geldi. Bu sezon 1. Lig’de şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Samsunspor’un golcüsü Douglas Tanque’nin menacerler aracılığı ile Bordo-Mavililer’e önerildiği öne sürüldü. Brezilyalı santrfor, bu sezon Kırmızı-Beyazlılar ile 30 maça çıkarken, 17 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.