Trabzonspor’da sıcak saatler!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bordo-mavililerde eksik futbolcular dikkat çekiyor. Bir yandan da yeni sezon planlamasını yapan Fırtına’da, peş peşe ayrılıklar yaşanması bekliyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da yeni sezonun yol haritasını çizdi. İşte Bordo-mavililerde yaşanan son dakika gelişmeleri…

Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinde 7 oyuncu ise sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca, Larsen, Abdülkadir Ömür, Denswil ve Peres, sakatlıkları sebebiyle takımla birlikte çalışamadı.

Marc Bartra’da flaş gelişme

Taraftarın sevdiği isimlerden biri olan Marc Bartra ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol savunma oyuncusu için ülkesinden teklifler geldiği bilgisine ulaşıldı. Aynı şekilde32 yaşındaki stoperin de bu teklifleri değerlendirme altına alacağı kaydedildi. Sezon sonunda bir aksilik olmaz ise Bartra ile yolların ayrılması gündemde.

Caleb Ekuban’dan duygusal paylaşım

2019-2021 yılları arasında Bordo Mavili formayı giyen Caleb Ekuban, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şu anda İtalya’da Genoa forması giyen Ganalıfutbolcu, Trabzonspor’da forma giydiği döneme ait olan bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta ise Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Hugo Rodalleda, Zargo Toure ve Luis İbanez yer aldı.

Cornelius’a kötü haber

Sezon başında Danimarka temsilcisi Kopenhag’a gönderilen Andreas Cornelius, yenitakımında birtürlü istikrar yakalayamadı. Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan yıldız golcü, inişliçıkışlı bir performans sergilerken son olarak da kas sakatlığı yaşadı. 30 yaşındaki oyuncunun, sezonu kapattığı bilgisine ulaşıldı. Cornelius, Kopenhag’da bu sezon yalnızca 19 maça çıkabilirken, 5kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN’IN YOL HARİTASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa vadede yapacakları projeleri açıkladı. Doğan, öncelikli olarak maaş bütçesini düşüreceklerini söylerken, sonrasında ise yeni sponsorluk anlaşmalarının kapıda olduğunu belirtti Bordo-Mavili camiada Ertuğrul Doğan döneminin başlamasının ardından köklü değişiklikler de gündemde.

Doğan, ilk etapta futbol şubesi için teknik direktör Nenad Bjelica ile masaya oturacak ve yeni sezonun planlaması için yol haritasını belirleyecek. Diğer yandan da başkanın; kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlemeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Gelen haberlere göre gelecek sezondan itibaren futbol takımında köklü değişiklikler yapılacak. Karadeniz devinde özellikle yüksek maaş bütçesinin düşürülmesi hedefleniyor. Sonrasında ise yeni sponsorluk anlaşmaları için görüşmeler yapılacak. Maaş bütçesini düşürüp, sponsorlukları artırmak isteyen Fırtına, bu sayede ekonomisini de iyileştirmeyi hedefliyor.

Akademiye önem artacak

Doğan’ın bir diğer hedefi ise altyapı… Bu doğrultuda yurtiçi ve yurtdışındaki oyuncular izleme altına alınacak. Bu konuda sosyal projeler gerçekleştirilecek ve gençlerin BordoMavili camiaya kazandırılması hedeflenecek. Aynı zamanda Ertuğrul Doğan, akademiye olan yatırımı artıracak.