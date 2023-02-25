Trabzonspor’da sportif başarı ile bütçe örtüşmedi

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkarmasının ardından Avrupa’ya da veda etmesiyle birlikte hedefinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

2022-2023 sezonunda beklenen performansı sergileyemeyen bordo-mavililer, sezon başında Avrupa’da daha üst kategorilerde mücadele etmenin planlarını yaparak kadrosuna takviyeler yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turundan Konferans Ligi’ne gerileyen Karadeniz ekibi burada da yoluna devam edemedi.

Bütçe zorlandı

Sezona istediği hedefler doğrultusunda giriş yapamayan Trabzonspor, şampiyonluk sevinci yaşadığı geçtiğimiz sezonun devre arasına kadar 24 milyon Euro maliyetle gelirken, ara transfer döneminde ise şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşamamak adına ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla bu maliyeti 28-30 milyon Euro’ya kadar çıkartarak bütçeyi zorlamıştı. Bordo-mavili kulüp şampiyonluğun ardından yeni hedefler doğrultusunda kadro planlamasında ise bu sezon futbolcu maliyetini 41 milyon Euro’ya çıkartarak ekonomik anlamda kulüp bütçesini geçtiğimiz sezonun aksine yukarlara çıkardı. Beklenen sportif başarıyı gösteremeyen Karadeniz ekibini mali tabloda zorladı.

Bütçe ile sportif başarı örtüşmedi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla birlikte sportif başarıyı da yakalamıştı. Mali disiplinden taviz vermeyen bordo-mavili kulüp bu sezon ise yukarı çıkan takım bütçesine rağmen arzuladığı başarıları elde edemedi.

Maliyetin aşağıya çekilmesi planlanıyor

Trabzonspor Yönetim Kurulu, sportif performansın gerilemisiyle sezon başında arttırılan takım bütçesi yanı sıra maliyetlerinde yukarı çıkması nedeniyle gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Mali tabloyu toparlama adına şimdiden bir dizi önlemler almayı planlayan Karadeniz ekibi, mevcut oyuncu kadrosuna gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezon için takım maliyetini aşağıya çekmeyi hedefleyen Trabzonspor, bütçe planlaması doğrultusunda mevcut kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirecek.