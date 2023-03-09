Trabzonspor’da sürpriz teknik direktör adayı!

Olağanüstü genel kurul kararı alınan ve Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlıktan istifası sonrasında dün İstanbul’da vekil başkan Ertuğrul Doğan’a istifasını sunan Abdullah Avcı, ayrılık hazırlıkları için Trabzon’a döndü. Deneyimli teknik adamı bir grup taraftar, çiçeklerle karşıladı. Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Avcı, kendisini bekleyen özel araca binerek ayrıldı. Abdullah Avcı, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde futbolcularla, teknik ekiple ve kulüp çalışanlarıyla görüşüp, vedalaştı. Sezon başında Ertuğrul Doğan ile masaya oturarak kulüpteki sözleşmesini uzatan Abdullah Avcı, istifa ederken tazminat talep etmedi. Sezon sonuna kadar alacakları konusunda anlaştığı öğrenilen Avcı, sözleşmesinde yer alan 2 yıllık alacağını ise kulüpte bıraktı.

‘Bu şehir seni unutmaz’

Bu arada Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı’nın istifasını sayfalarına taşıdı. Bordo-Mavili takımın yarıştığı her kulvarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerde bulunan gazeteler, Abdullah Avcı’nın istifasını ‘Trabzon’da Avcı dönemi sona erdi’, ‘Bu şehir seni unutmaz’, ‘Avcı’dan duygusal veda’, ‘İstifasını verdi, Trabzonspor’a sevdasını bu sözlerle anlattı: Parada gözüm yok’ başlıklarıyla okurlarına duyurdu.

Kulüpten duygusal paylaşım

Bordo-Mavili ekibin sosyal medya hesabı, Abdullah Avcı’ya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Ben dingin denize değil, Karadeniz’in dalgalı denizineçıktım’ ifadesiyle başladı hikayemiz… 1’i Süper Lig, 2’si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için; teşekkürler Abdullah Avcı.”

Görüşme yapılması gündemde

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor’da doğrudan teknik direktör arayışına girildi. Buna göre ilk etapta Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan vardı. Yalçın ile anlaşma sağlanamaması halinde düşük bütçelerle yakaladığı başarı nedeniyle rota Çağdaş Atan’a dönecekti.

İstanbulspor’un başında

Fakat Bordo-Mavili ekibin listesine iki yeni isim daha geldi. 12. haftadan beri İstanbulspor’u çalıştıran ve daha önce yaptığı açıklamada şans verilmesi halinde Karadeniz ekibinin başına geçmek isteyen Fatih Tekke ile bir görüşme yapılması gündemde.

Bilic, Watford’dan ayrıldı

Yabancı adaylarda ise tanıdık bir isim var. Ülkemizde daha önce Beşiktaş’ı da çalıştıran ve İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile yollarını ayıran Slaven Bilic de listede yer alıyor. Başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın, göreve seçilmesi halinde bu dört isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fakat aksi bir durumda ise Fırtına’nın nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusu.