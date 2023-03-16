Trabzonspor’da sürpriz transfer gelişmesi

Bakasetas tedaviye gitti

Ümraniyespor maçı öncesi sol uyluk ön bölgesinden sakatlanan Bakasetas, takıma verilen izinde ülkesine gitti. Yunanistan Milli Takımı’ndaki doktoruna gözüken yıldız futbolcu, yoğun tedavi görüyor. Başarılı 10 numaranın, Nisan ayının başındaki Kayserispor maçına kadar tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Bordo-Mavili takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim ise Trezeguet.

Tartışılan adam: Cornelius

Kopenhag’a büyük umutlarla geri dönen Andreas Cornelius, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig başladıktan sonra transferin songünlerinde6milyon Eurobonservis bedeliyle eski kulübüne giden Cornelius, çıktığı lig ve Avrupa maçlarında bir gol dahi atamadı. Zaman zaman sakatlık problemi de yaşayan tecrübeli forvet, Danimarka basını tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Bordo-Mavililer’de forvet sıkıntısı

Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiğiforvetikilisi Maxi Gomez ile UmutBozok, beklentilerin altında kaldı. İki oyuncu, ligde toplam7gol atabildi. Geçtiğimiz sezon Kasımapaşa’dagol kralı olan ve bonservisi 2 milyon Euro’ya alınan Umut, ligde3kez ağları bulabildi. Valencia’dan 3milyon Euro’ya kadroya katılan Gomez ise ligde4, Avrupa’da 1 veTürkiye Kupası’nda 1 kezgol sevinci yaşadı.

Hugo’ya ülkesinden teklif

Trabzonspor’la 2024’ün Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vitor Hugo için Brezilyalı kulüpler devrede. Özellikle Fluminense’nin ciddi şekilde tecrübeli stoperi istediği ve Süper Lig bittikten sonra resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü. Daha önce çocuklarının okul problemi nedeniyle Trabzon’dan ayrılmak isteyen Hugo’nun bu sorunu çözülmüş ve 31 yaşındaki yıldız kalmaya karar vermişti.