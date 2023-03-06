Trabzonspor’da tablo tersine döndü! Kadro var, sonuç yok

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan, yaptığı kutlamalarla tüm dünyada ses getiren Trabzonspor, tarihi başarının üzerinden sadece 9 ay geçmesine rağmen şu anda bambaşka bir noktada… Lider Galatasaray’ın tam 19 puan gerisinde olan Fırtına’nın, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 13. Şampiyonluk yarışına Ocak ayında havlu atan Karadeniz ekibi, en büyük hedefi olan Avrupa’da 3 turnuvandan da elendi. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalamayan Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi’nde üst tura çıkamadı. Son olarak Konferans Ligi’nde devam eden Trabzonspor, kendisinden çok daha düşük bütçeli Basel’e elendi.

41 milyon Euro’luk kadro

Şampiyon takımda büyük değişime giden ve tam 13 transfer yapan Trabzonspor, 41 milyon Euro’luk net maaş bütçesiyle kulüp tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Ancak özellikle deplasmanda aldığı şok sonuçlarla hayal kırıklığı oldu. Bordo-Mavililer’in belki de tek tutunacak dalı olan Akyazı’daki serisi de son buldu. Fırtına, 36 maç yani 726 gün sonra taraftarı önünde ligin dibindekiÜmraniyespor’a yenildi. Abdullah Avcı için ilk kez ‘istifa’ tezahüratları yapılırken, elde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı!

Doğan dışında aday yok

Yönetimde yaşanan fikir ayrılıkları ve kongre talebi sonrası 4 kupalı Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ederken, 25-26 Mart tarihlerinde Trabzonspor’daki en önemli seçimlerden biri yaşanacak. Asbaşkan ErtuğrulDoğan’ın hafta içinde adaylığını açıklaması beklenirken, 3 milyar TL’yi aşan borç nedeniyle başka güçlü adayın çıkması beklenmiyor.Çünkü ay sonuna kadar yapılması gereken, futbolcu maaşları ve bonservis taksitleri dahil 250 milyon TL’lik acil ödeme var. Kısacası Trabzonspor, başarılı geçen 4 senenin ardından tam anlamıyla gerileme dönemi yaşıyor.

Bazı yabancılar serbest kalabilir

Trabzonspor’da futbolcu maaşlarının 3 ay geriden ödendiği belirtilirken, bu durumdan özellikle bazı yabancı oyuncuların çok rahatsız olduğu öğrenildi. Gbamin ve Bartra gibi isimlerin FIFA yoluyla serbest kalma ihtimallerinin bulunduğu iddia edilirken, bazı oyuncuların kulübe ihtar çektiği konuşuluyor. Yeni yönetimin, hem ödemeleri düzene sokması hem de bonservis taksitlerini vermesi gerekiyor.

Tüm gözler Bakasetas’ta

Ümraniyespor maçı öncesi sol uyluk ön bölgesindekas yaralanması tespit edilen Bakasetas’ın tedavisine hemen başlanmıştı. Yıldız futbolcunun kesin durumu, 2 günlük izin sonrası yapılacak detaylı kontrollerde netleşecek. Bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı sağlayan Bakasetas’ın, Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için her şey yapılacak. Edin Visca ve Hamsik’in ise önümüzdeki hafta kadroda olmaları bekleniyor.

İdmandan sonra 2 gün izin

Bordo-Mavililer, Ümraniyespor yenilgisinin ardından dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yenileme antrenmanı yaptı. Maçta forma giyen isimler hafif tempolu çalışırken, diğer gruptaki futbolcular çift kale maçla idmanı tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, takıma 2 gün izin verirken, Bordo-Mavililer 8 Mart Çarşamba günü toplanacak ve 12 Mart’taki Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına yeniden başlayacak.