Trabzonspor’da teknik direktör adayı! Sürpriz isimler…

Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu görevden ayrılırken seçim kararı verilmişti. Avrupa’dan elenen ve Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Bordo-Mavili atkımda son olarak Abdullah Avcı istifa kararı aldı. Deneyimli teknik adamın resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması beklenirken teknik direktörlük görevi için sürpriz isimler gündeme geldi.

YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İSTİFA ETTİ

Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı. Abdullah Avcı’nın, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

YARIN EŞYALARINI TOPLAYIP ŞEHİRDEN AYRILACAK

Fanatik’in edindiği bilgiye göre, Abdullah Avcı’nın istifa kararının kesin ve geri dönüşü olmadığı öğrenildi. İstanbul’da bulunan Avcı, yarın Trabzon’a giderek eşyalarını toplayıp şehirden ayrılacak.

36 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETMİŞTİ

Abdullah Avcı, Ümraniye yenilgisi sonrası, “Kendi evimizde 36 maç sonra kaybetmek bizi çok üzdü. Taraftarımızdan özür diliyoruz, bazen enteresan durumlar yaşıyoruz.” demişti.

AVCI’DAN İLK AÇIKLAMA!

“Kararım net ve kesin. Yine gelirim, yine sonra devam ederiz ama güzellikler ile bırakmayı ve güzel anılmayı istiyorum. Kasketli fotoğraf ile müzede yerimi aldım. Bunu bozmak istemiyorum.”

ERTUĞRUL DOĞAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Trabzonspor’da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu’nun istifasının ardından göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa kararından dakikalar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

BAŞKAN ADAYLARINA 4 MADDELİK ÇAĞRI

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, başkan adaylarına çağrıda bulundu. Divan başkanlık kurulu olarak başkan adaylarından projelerini açıklamalarını isteyen Sürmen, paylaşımında, “Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak 4 Mart 2023 tarihinde yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar gereği, 18-19 ve 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan kulübümüz olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olacak olanların aşağıdaki konulardaki projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

TRABZONSPOR’DA İLK ADAY

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın istifasına kesin gözüyle bakılıyor. Deneyimli teknik adamın yazılı açıklaması beklenirken gündeme ilk gelen aday ise Sergen Yalçın oldu. Son olarak Beşiktaş’ta görev yapan Sergen Yalçın’ın bugüne kadar gelen teklifleri kabul etmediği ancak Trabzonspor’a sıcak bakabileceği konuşuluyor. Ertuğurul Doğan’ın seçim öncesi çalışacağı teknik direktörle anlaşması bekleniyor.

DİĞER ADAYLAR!

Trabzonspor’da Sergen Yalçın dışında gündeme İlhan Palut isminin de gelmesi bekleniyor. Hatayspor, Göztepe ve Konyaspor’da başarılı işler çıkartan İlhan Palut’un ismi bir dönem Beşiktaşla da anılmıştı. 46 yaşındaki teknik adamın teklif gelmesi halinde Trabzonspor’a gitmeyi kabul edeceği belirtiliyor. Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan’ın da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.