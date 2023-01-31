Trabzonspor’da transfer gelişmesi… İşte Visca’nın alternatifi…

Bordo-Mavililer, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da kaybetti. Zirve yarışında ağır darbe yiyen ve lider Galatasaray’ın 13 puan gerisinde kalan Trabzonspor, yeni bir çıkış yakalayabileceği fikstür avantajına sahip. Öyle ki Fırtına, önündeki 5 resmi maçın 4’ünü taraftarı önünde oynayacak. Akyazı’da çıktığı son 35 lig maçını kaybetmeyen ve inanılmaz bir seri yakalayan Karadeniz ekibi, yarın Antalyaspor’u konuk edecek. 5 Şubat’ta deplasmanda Galatasaray derbisi var. Sonrasında ise sırasıyla Ümraniye, Basel ve Adana Demirspor maçları Akyazı’da…

Sonrasında 3 deplasman…

Abdullah Avcı, yoğun fikstürde iç saha avantajını iyi kullanıp, iki kulvarda iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Trabzonspor, 19 Şubat’taki Adana Demirspor maçından sonra ise üst üste 3 resmi mücadeleye deplasmanda çıkacak. 23 Şubat’ta Basel, 26 Şubat’ta Gaziantep FK ve 1 Mart’ta Ankaragücü karşılaşmaları oynanacak.

Ligde 20 maçta 20 farklı kadro

13 transferle sezona giren Trabzonspor, geniş kadroda bir türlü istikrarı yakalayamadı. Bordo Mavililer, ligde oynadığı 20 maçta 20 farklı 11’lesahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2 hafta üst üste aynı kadroyu hiç oynatmazken, sürekli değişim yaşandı. Takımın en fazla süre alan isimleri Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı olurken, özellikle hücum bölgesinde farklı oyuncular denendi.

Abdülkadir Ömür geri döndü…

Trabzonspor, yarın Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. AbdullahAvcı, idman öncesi takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularıyla geniş çaplı bir durum değerlendirmesi yapan Avcı, yeni bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğine dikkat çekti vesert uyarılarda bulundu. Öteyandan sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür deidmana katıldı, Siopis iseyinetakımın neşe kaynağı oldu.

Avcı’dan eski takımına jest

2005 yılında U17Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi şampiyon yapan Abdullah Avcı, büyük zaferin 17. senesinde eski öğrencilerine büyük jest yaptı. Avcı, kadroda bulunan tüm oyunculara kupanın replikasını ‘Kendi güzel hikayelerimizin başladığı, kupalar kazandığımız v etarih yazdığımız zamanlardan tam 17 sene geçti. U17’nin 17. yılı kutlu olsun’ notuyla gönderdi. U17 kadrosunda o dönem Nuri Şahin, Caner Erkin, Volkan Babacan, Harun Karadaş, Aydın Yılmaz gibi isimler bulunuyordu.

Hotic’in aklı Trabzon’da

Sezon başında kolu kırıldıktan sonra 16. haftada bu kez köprücük kemiğinden sakatlanan Edin Visca, mart ayında sahalara dönecek. Trabzonspor, tecrübeli yıldızın boşluğunu doldurmak için vatandaşını gündeme almıştı: Dino Hotic… 27 yaşındaki başarılı oyuncu, Belçika’da Cercle Brugge forması giyiyor. Pek çok farklı mevkide oynayabilen Hotic, en fazla sağ kanatta görev aldı. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek Boşnak yıldız konusunda Konyaspor da devreye girerken, Hotic’in Trabzonspor’u beklediği ve Bordo-Mavililer’in teklifini görmeden karar vermek istemediği öğrenildi. Bonservis maliyeti cüzi seviyede olan Hotic için Konyaspor 600 bin Euro yıllık maaşı gözden çıkartmıştı.