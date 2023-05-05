Trabzonspor’da transfer hareketliliği! Nenad Bjelica’dan yıldız oyuncuya telefon

Süper Lig’de sıkıntılı bir dönemden geçen Trabzonspor, yeni sezonda çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarına başlamış durumda. Bir yandan da Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacakları Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyorlar.

ANKARAGÜCÜ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Bordo-Mavililer, deplasmanda oynadığı 2 maçın ardından taraftarının karşısına çıkıyor. Karadeniz ekibi, pazartesi günü Akyazı’da Ankaragücü’nü konuk edecek. Bu 90 dakikanın biletleri satışa çıktı. Fiyatlar şu şekilde; Doğu: 50 TL, Batı: 60 TL, VIP Silver: 100 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Platinum: 400 TL.

Kombineler dışında dün İtibarıyla 1000 civarında bilet satılırken Bjelica’nın iç sahadaki ilk maçında tribünde ne kadar taraftar olacağı merak konusu.

BJELICA’NIN KOZU HAMSIK

Uzun bir aradan sonra ilk kez Konyaspor maçına 11’de başlayan Marek Hamsik, teknik direktör Nenad Bjelica’nın en büyük destekçisi. Tecrübeli yıldız, hoca ile oyuncular arasında adeta köprü görevi üstlenirken sıkıntılı süreçten çıkılması adına sürekli takım arkadaşlarıyla görüşmeler yapıyor.

Bjelica’nın Ankaragücü karşılaşmasında da orta sahada Hamsik’e görev vermesi bekleniyor.

SOL BEKTE BÜYÜK REKABET

Eren Elmalı’nın bir türlü beklenen performansı gösterememesi üzerine genç Arif Boşluk forma yarışına dahil oldu. Nenad Bjelica’nın, sol bekte Eren’in yerine Arif’le başlayabileceği öğrenildi. Konyaspor maçında sonradan oyuna giren ve sol kanatta denenen başarılı oyuncu, gösterdiği mücadeleci oyunla olumlu sinyaller vermişti.

Orta sahada ise Siopis – Hamsik – Abdülkadir üçlüsünün başlaması yüksek ihtimal.

PETKOVIC’E TELEFON: TÜRKİYE’YE GEL

Hırvat basını, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın eski öğrencisi Bruno Petkovic’i aradığını ve yıldız forveti Türkiye’ye getirmek istediğini yazdı. Dinamo Zagreb forması giyen milli oyuncunun ise düşünmek için süre talep ettiği belirtildi.

Transfer çalışmalarına şimdiden start veren Trabzonspor’da, teknik direktör Nenad Bjelica harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan ile geçtiğimiz hafta görüşen Hırvat çalıştırıcı, yakından tanıdığı ve performansından emin olduğu bazı isimleri takıma kazandırmak istiyor. Bunların başında Bruno Petkovic geliyor. Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki forvetin kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı. Bjelica’nın gelişiminde kilit rol oynadığı Petkovic, Hırvatistan Milli Takımı’na yükselmişti. Bjelica, yıldız oyuncuyla Trabzonspor’da tekrar buluşmak istiyor. Hırvat basını, Bjelica’nın Petkovic’i aradığını ve Türkiye’ye çağırdığını yazdı. Tecrübeli hocanın, Hırvat oyuncular üzerinde ikna gücünün çok yüksek olduğuna vurgu yapılırken Petkovic’in düşünmek için süre istediği vurgulandı.

1.2 milyon Euro önerdiler

Dinamo Zagreb’in 1.2 milyon Euro’dan yeni kontrat teklif ettiği Petkovic’in henüz kulübüne cevap vermediği de haberde yer aldı. Bu sezon çıktığı 38 resmi maçta 13 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan yıldız santrfor, 1.93 boyunda. Güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Petkovic için önümüzdeki günler daha hareketli geçeceğe benziyor.