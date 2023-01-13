Trabzonspor’da transfer planı belli oldu!

Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan İstanbul’daki 3’lü zirveden ‘yola devam’ kararı çıktı. Trabzonspor Yönetimi, hocasının arkasında dururken; transferle ilgili yol haritası çizildi.

‘Kupalar için buradayım’

Trabzonspor’un kulüp dergisine konuşan Trezeguet, samimi açıklamalar yaptı. Mısırlı yıldız, “Avrupa Kupası´nda gruplardan çıkamamak biraz üzücüydü ama farklı bir şampiyonada ve yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında. Bunun için mücadele ediyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle beraber başarırız. Kendimle gurur duyacağım işler yapmaya çalışıyorum. Kupalar için buradayım” ifadelerini kullandı.

Peres 11’e hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon Nisan ayında oynanan Adana Demirspor maçında aşil tendonundan sakatlanan Bruno Peres, yaklaşık 9 ay sonra geri dönüyor. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için ligin ilk bölümünde lisansı dondurulan Brezilyalı sağ bek, ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından oynamaya hazır. Peres’in lisansıyla ilgili gerekli işlemler başlatılırken, 32 yaşındaki yıldızın yarın Başakşehir karşılaşmasında 11’de olma ihtimali hayli yüksek.

Maaş bütçesi düşecek

Abdullah Avcı, kadrodaki bazı yıldızların performansından memnun olmadığını tekrar dile getirirken, gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, değerini bulacak isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. 40 milyon Euro’yu geçen net maaş bütçesini, 30 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen Bordo-Mavililer’de, en az 5-6 oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.

Djaniny’ye teklif var

Kouassi’yi 1.4 milyon Euro’luk maaşı karşılığında gönderen Trabzonspor’da, Djaniny’ye Meksika ve Arap Yarımadası’ndan 2.5 milyon Euro civarında teklifler var. Tecrübeli forvetin yanı sıra 3 milyon Euro’ya alınan Enis Bardhi için de kulübün kapısı çalınabilir. Avcı’nın yetersiz bulduğu diğer isimler; Yusuf Yazıcı,Denswil ve Larsen. Ancak bu oyuncular dışında sürpriz isimlere teklif gelme ihtimali de var.

Öncelik sağ kanat…

Eğer iç transferde planlanan operasyon gerçekleştirilir ve bonservis kazancı da sağlanırsa, kadroya takviye gündeme gelecek. Öncelikle sağ kanat bölgesinin güçlünderilmesi düşünülüyor. Visca yeniden sakatlandığı için yerine nokta atışı bir hamle yapılacak. Ayrıca forma şansı bulamayan Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen gibi gençlerin de oynayacakları kulüplere kiralanacağı öğrenildi.