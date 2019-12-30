Trabzonspor’da yaşanan Ünal Karaman krizinin perde arkası… İpleri koparan o sözler

Süper Lig’de son 9 sezonun en iyi ilk yarı puanına ulaşan Trabzonspor’da yönetim, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı. Yaşanan bu şok edici gelişme Trabzon şehrinde krize neden olurken spor kamuoyunda ayrılık kararının nedenleri merak konusu oldu.

İşte Trabzonspor’da Ünal Karaman ve yönetimi ayrılık noktasına getiren detaylar…

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Sezon başından beri devam eden süreçte puan kaybedilen maçların ardından özellikle yönetim kanadındaki çatlak seslere ve eleştirilere karşı dolan Ünal Karaman duygusal bir çöküntü içerisine girdi. Daha önce ‘bilmediğiniz şeyler var’ açıklamasını yaparak yönetimsel bir sorun olduğu mesajını net bir şekilde veren Karaman için bardağı taşıran son damla Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 1-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar oldu.

AĞAOĞLU’NUN ELEŞTİRİSİ İPLERİ KOPMA NOKTASINA GETİRDİ

Konyaspor maçını tribünden takip eden ve oynanan oyundan memnun olmayan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun stat çıkışında kameralar önünde yaptığı eleştiri ipleri kopma noktasına getirdi. Başkanın memnuniyetsizliğini, “Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor’un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor” ifadelerini kullanarak basın yoluyla dile getirmesi Ünal Karaman’da ciddi bir rahatsızlık yarattı.

ÜNAL KARAMAN’IN BASIN TOPLANTISINDAKİ PATLAMASI

Başkanın, takımı ve dolaylı olarak kendisini kameralar karşısında eleştirilmesine bozulan Ünal Karaman da 6-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından basın toplantısında adeta içini döktü. Gazetecilerin toplantıda başkanın bu sözlerini hatırlatmasına ‘3 gün sonra duydum evet’ diyerek cevap veren Karaman, eleştirilerin özelde değil, basın yoluyla karşısına gelmesinden duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde ortaya koydu.

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‘TARAFTAR’ ÇIKIŞI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Ancak hoca ve yönetim arasındaki gerginliği tırmandıran asıl gelişme Ünal Karaman’ın açıklamalarının devamında kullandığı ifadeler oldu. Başkanın taraftar kimliğini ortaya koyduğunu belirten Karaman, ”Kişilerin karakterleri, kimlikleri ve oturdukları koltuklar hiçbir zaman taraftar kimliklerinin önüne geçmiyor. Başkan, kimliğinden ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Başkan ile özel görüşmemizde bu ifadeleri kullanırsa kendisine söyleyeceğim şeyler olabilir. O yüzden her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardından sayın başkanla anlamak istediği konular varsa konuşuruz” dedi.

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ÜNAL KARAMAN YALNIZ BIRAKILDIĞINI SÖYLEYİP REST ÇEKTİ

Karaman’ın ‘Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda değilim’ çıkışı yönetim ve Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu çok ciddi şekilde rahatsız etti ve iplerin kopmasına neden oldu. Yaşanan restleşmede iki tarafın da yıpranacağını düşünen Ahmet Ağaoğlu, Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

Eleştiriler karşısında Ahmet Ağaoğlu’nun kendisine sahip çıkmadığını ve yalnız bırakıldığını düşünen Ünal Karaman da ayrılığa hazır olduğunu belirtti.

Göreve devam etse bile karşılıklı sürtüşmenin ve bu tarz açıklamaların sezon içerisinde de süreceğini ve ayrılmanın en doğru karar olduğunu belirten Karaman kendisine haksızlık yapıldığını belirterek rest çekti.

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‘GÖZÜNÜN ÇAPAĞINI TEMİZLERKEN BENİ GÖRÜYOR’

Camia içerisinde kendisini istemeyen insanlar olduğunu belirten Karaman yönetimsel destek alamamasından da şikayet etti. Basın toplantısında duygusal bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam, ”Tesiste kalıyorum, tesiste yaşıyorum. Sağ olsunlar bana daire tuttular ama bir kere küçük oğlum geldiği dönemde kaldım. Onun ötesinde tesislerde yatıp kalkıyorum. Oyuncu uyandığı anda gözünün çapağını temizlerken ‘günaydın’ diyerek beni görüyor ‘iyi geceler’ dediğinde beni görüyor.

‘SIRTIMIZI BOŞLUĞA BIRAKMIŞ OLURSUNUZ’

Zaman zaman haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Aileme karşı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Çocuklarıma karşı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Hanımımdan Allah razı olsun, olmadığım dönemde hem analık hem babalık yapıyor. Bu zorluklar, bu samimiyet içerisinde insanlar mücadele etmeye çalışırken eğer siz hala ‘savunmadan çıkarken top kaybediyoruz, çıkamıyoruz, oynadığımız bu değil’ derseniz sırtımızı dayayacağımız yerde sırtımızı boşluğa bırakmış olursunuz” sözleriyle açık şekilde başkan Ahmet Ağaoğlu’na mesaj göndermişti.

TARAFTARLAR TESİSE AKIN ETTİ, RESMİ SİTE ÇÖKTÜ

Tüm bu yaşananların ve ayrılık kararının basın yoluyla duyurulmasından sonra Trabzon şehrinde tam bir kaos başladı. Karaman’ın ayrılmasını istemeyen taraftarlar gece yarısı tesislere akın ederek teknik direktörlerine müthiş bir destek verirken yönetime tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada örgütlenen bordo mavili taraftarlar ‘ÜnalHocamYanındayız’ etiketiyle Türkiye gündeminde ilk sıraya girdi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan bordo mavililerde resmi internet sitesi çöktü.Kamuoyunda oluşan baskının ardından tarafların geri adım atıp atmayacağı merak ediliyor. Trabzonspor Kulübü’nün yaşananların ardından bugün bir açıklama yapması bekleniyor.