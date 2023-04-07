Trabzonspor’da yeni teknik direktörün açıklanacağı tarih belli oldu! O isim ön plana çıktı

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın istifasından sonra yardımcı antrenör Orhan Ak ile devam eden ve kupadaki Ankaragücü yenilgisinin ardından bu isimle de yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktörlük görevi için arayışlar başladı.

ORHAN AK’IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında istifa kararını duyuran Orhan Ak, “2.5 senedir burada bir aile olduğumuz için kalmamı rica ettiler. Daha uzun süreli bir teklifte de bulundular. Ama buranın sürdürülebilir bir şey olmadığını, haftalık aylık bakılması gerektiğini söyledim.

YEREL BASINDA BÜYÜK ELEŞTİRİ

Ankaragücü deplasmanında alınan 3-1’lik yenilgi ve Trabzonspor’un Türkiye Kupası’ndan elenmesi, yerel basında geniş yer buldu. Trabzon’da yayın yapan gazeteler, yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti eleştiri yağmuruna tuttu. Yerel medyada, ‘Son kale de düştü, yanlışların neresinden başlayalım, başımız önde eve döndük’, ‘Rezalet! Doğan, koca Trabzonspor’u amatör hocaya emanet etti kaçınılmaz son gerçekleşti’, ‘Hüsran’, ‘Fırtına havlu attı’, ‘Hedef bitti, Orhan gitti’ başlıkları atıldı.

GEÇİCİ HOCA İHSAN DERELİOĞLU

Fırtına’da yeni teknik direktör belirlenene kadar izleme komitesinin başındaki İhsan Derelioğlu’nun takımı çalıştırması bekleniyor. Eğer hoca yetişmezse, cumartesi günkü Kasımpaşa maçına da Derelioğlu hoca olarak çıkacak. Tecrübeli futbol adamı, daha önce Abdullah Avcı göreve gelmeden 1 maçlığına takımın başında yer almıştı. Bordo Mavililer, İhsan hoca ile Alanya deplasmanına gitmiş ve rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor’da yıllar önce yardımcı antrenörlük yapan, sonrasında Akçaabat Sebatspor ve Karadenizspor’u çalıştıran 61 yaşındaki İhsan Derelioğlu, 2015’den bu yana Bordo-Mavili kulüpte altyapı ve scout departmanında görev alıyor.

5 ADAY VAR

Trabzonspor’da 1 numaralı gündem; teknik direktör… Abdullah Avcı’nın istifası sonrası Orhan Ak dönemi 3 maç sürürken, Bordo-Mavililer’de hoca arayışları yeniden başladı. Öncelikli hedef; Sergen Yalçın. Beşiktaş’ta 3 kupa kaldıran Yalçın ile kısa zamanda görüşme yapılması bekleniyor. Listedeki diğer adaylar; İlhan Palut, Çağdaş Atan, Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay. Adana Demirspor’un hocası Montella ile İstanbulspor’u çalıştıran Fatih Tekke de yönetimin ajandasında. Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları, 1 hafta içinde yeni teknik direktörü kesinleştirmek istiyor.

SPORTİF DİREKTÖR HAZIRLIĞI

16 Nisan’da oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde ise Trabzonspor yeni teknik direktörüyle Akyazı’ya çıkacak. Orhan Ak sürecinde yaşananlar nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Bordo-Mavili yönetim, bu kez nokta atışı bir tercih yapmayı hedefliyor. Orta vadede sportif direktör sistemine geçme hazırlığı da var.