48.2 F
Los Angeles
31 Mart 2023
AnasayfaAlaturka SporTrabzonspor'da yeni yönetim ilk maçına çıkıyor

Trabzonspor’da yeni yönetim ilk maçına çıkıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor’da, 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48. dönem yönetim kurulu Kayserispor karşısında yarın günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk resmi müsabakasına çıkacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak.

Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet ve Naci Ünüvar’ın yanı sıra Brezilya’nın Bahia ekibine transferi resmiyet kazanması beklenen Vitor Hugo’nda yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

ORHAN AK TEKNİK DİREKTÖR OLARAK SAHAYA ÇIKIYOR

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın istifasının ardından Orhan Ak, bordo-mavili takımın başında geçti. Sezon sonuna kadar genç teknik adam ile yola devam etme kararı alan Karadeniz ekibinde Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçına antrenör olarak sahaya çıkmıştı. Orhan Ak, Kayserispor karşısında ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak.

52.RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Trabzon’da yapacakları maçla ligde 52. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 44 puan ile 5. sırada yer alan Trabzonspor, 38 puanla 7. sırada bulan Kayserispor’u ağırlayacak. Yeni yönetim, yeni teknik direktörü ile birlikte taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan bordo-mavililer üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

Geride kalan 51 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Alaturka Spor
Önceki haber
Hizbullah terörünün nihai amacını gerekçeli kararında yazdı, tehlikeye dikkat çekti…
Sonraki haber
Süper Lig’de dev maç! Galatasaray – Adana Demirspor
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,399BeğenenlerBeğen
16,220TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,711TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States