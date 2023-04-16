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16 Nisan 2023
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Trabzonspor’da yıldız oyuncu cezalı duruma düştü!

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Bordo-Mavililerde yıldız oyuncu, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

ANİ ATAĞI FAUL İLE DURDURDU

74. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas, baskı sonucu topu kaptırdı ve ani hücuma çıkan Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e arkadan sarılarak durdurdu. Rakibine yaptığı bu hareket sonrası karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan, Yunan yıldıza sarı kart gösterdi.

ZORLU DEPLASMANDA YOK

Sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, bir sonraki maçta Sivasspor ile deplasmanda mücadele edecek. Anastasios Bakasetas, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

 

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