Trabzonspor’da yıldız oyuncu için karar verildi! Tamam mı, devam mı?

Bordo-Mavililer, kupadaki Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına başladı. 1 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanan futbolcular, futbol izleme komitesinin başındaki İhsan Derelioğlu’nun yönetiminde antrenmana çıktı. Trabzonspor, yarın yapacağı son idmanın ardından deplasmandaki lig mücadelesi için İstanbul’a gidecek.

Trezeguet oynamak istiyor

Sakatlığı nedeniyle ligdeki son 3 maçı kaçıran, kupadaki Ankaragücü karşılaşmasında da forma giyemeyen Trezeguet, Kasımpaşa’ya karşı sahada olmak istiyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra hafif tempoda idmanlara başlayan Mısırlı yıldızla ilgili son kararı, İhsan Derelioğlu verecek. Sağlık ekibiyle görüşecek olan Derelioğlu, buna göre Trezeguet’yi kadroya alıp almayacağını netleştirecek.

Trabzon’da gençlik rüzgarı

Trabzonspor altyapısında yetişen 5 oyuncu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman’ın yer aldığı törende Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz ile 2.5 yıllık kontrat yapıldı. Açıklamalarda bulunan yönetici Kemal Ertürk, “Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın ifade ettiği gibi altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve genç arkadaşlarımıza bir kez daha hayırlı olsun, Allah utandırmasın” dedi.

Süleyman Cebeci imzalamıyor

U19 takımının en parlak isimlerinden biri olan veçıktığı 23 maçta 17 gol, 10 asistlik skor katkısı gösteren Süleyman Cebeci, yuvadan uçuyor. Yıllık 6 milyon TL civarındaki maaş talebi ve menaceri Mirsad Türkcan’ın sözleşmesine serbest kalma bedeli koydurmak istemesi nedeniylekriz çıkartan 20 yaşındaki Süleyman ile bir kez daha görüşmeyapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı. Kadro dışı bırakılacak olan genç yıldız adayının sözleşmesi, 2 ay sonra bitiyor.

Tam not aldı

Deprem felaketi nedeniyle Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi sonrası kiralık olarak kadroya katılan Lazar Markovic, çıktığı 3 maçta gösterdiği performansla tam not aldı. Adana Demirspor, Kayserispor ve Ankaragücü karşılaşmalarında Trabzonspor’un en iyi isimlerinden biri olan Sırp yıldız için planlar değişti.

Markovic’le devam kararı

Normal şartlarda, sezon bitiminde Markovic’le vedalaşılması düşünülüyordu. Ancak başarılı kanat oyuncusunun takıma uyumu, profesyonelliği vesahadaki katkısı yönetimi harekete geçirdi. Trabzonspor, Gaziantep FK ile 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Markovic’le devam etmeyi hedefliyor. Eğer Gaziantep FK bonservis konusunda uçuk rakamlar talep etmezse, orta yol bulunacak.