Trabzonspor'dan Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı

TRABZON (AA) – Trabzonspor Kulübü, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle yaralanan ve tedavi altına alınan Galatasaray Spor Kulübü oyuncusu Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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