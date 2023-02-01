Trabzonspor’dan Erkan Zengin açıklaması! Eskişehirspor’a transfer müjdesi

Trabzonspor ile Eskişehirspor arasında bir süredir devam eden Erkan Zengin transferi nedeniyle yaşanan hukuki süreç sona erdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

TRANSFER YASAĞI KALDIRILDI

Böylece şu anda 3.ligde mücadele eden Eskişehirspor, 2019’dan beri devam eden transfer yasağını kaldırdı.