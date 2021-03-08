Trabzonspor'dan hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı

TRABZON (AA) – Trabzonspor Kulübü, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.