Trabzonspor'dan hayatını kaybeden ünlü görüntü yönetmeni Çakmakçı için taziye mesajı

TRABZON (AA) – Trabzonspor Kulübü, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzon'un yetiştirdiği önemli sanatçılardan, Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Altın Portakal, Altın Koza ve Altın Kelebek gibi pek çok ödülün yanı sıra, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde imzası olan Çakmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Trabzon'da yaşayan 71 yaşındaki Çakmakçı, gece saatlerinde kalp krizi geçirmesi üzerine ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.