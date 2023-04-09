Trabzonspor’dan Sergen Yalçın ile bir görüşme daha! Çağdaş Atan ihtimalinde yeni gelişme

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da düşüş sürerken yönetim, bir an önce yeni teknik direktör konusunda beklenen anlaşmayı sağlamaya çalışıyor.

200 MİLYON TL ÖDEME VAR

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor’un yeni yönetimi, 26 Mart’ta yapılan seçim sonrası kısa sürede 300 milyon TL’lik acil ödemeyi gerçekleştirmişti.

Borçsuzluk kağıdı alınarak olası bir cezanın önüne geçilirken sezon sonuna kadar yaklaşık 200 milyon TL’lik ödemenin daha olduğu öğrenildi. Bordo-Mavililer, özellikle sponsorluk anlaşmalarıyla bu rakamın önemli bölümünü karşılamayı hedefliyor.

KİRALIKLARDAN TEK İSİM KALABİLİR

Karadeniz ekibinde sezon sonu Marek Hamsik’in yanı sıra Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar ve Lazar Markovic’in de kiralık sözleşmeleri bitiyor. Bu 5 isimden sadece Markovic’in kalma ihtimali var.

Deprem felaketi sonrası ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK’dan kadroya katılan Markovic, geldiğinden bu yana sergilediği performansla tam not aldı. Yönetim, mali şartları yüksek olmazsa 28 yaşındaki Sırp futbolcuyu takımda tutmaya çalışacak.

SÜLEYMAN CEBECİ DEFTERİ KAPANMADI

Fırtına’nın 20 yaşındaki yıldız adayı Süleyman Cebeci, geçtiğimiz günlerde kulübün yaptığı yeni kontrat teklifini kabul etmemişti. Oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, yıllık 6 milyon TL civarında maaş ve sözleşmeye serbest kalma maddesinin eklenmesini isterken Trabzonspor Yönetimi masadan kalkmış, devamında da oyuncu kadro dışı bırakılmıştı.

Bordo-Mavililer’in son bir kez Süleyman ile görüşeceği öğrenildi. Eğer bunda da anlaşma sağlanmazsa, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 ay sonra boşa çıkacak.

İTALYANLAR DA BORINI’Yİ YAZDI

Trabzonspor Yönetimi, yeni teknik direktörünü belirledikten sonra gelecek sezonun planlamasına hemen başlayacak. Bordo-Mavililer, şimdiden ön hazırlık yapıyor ve boşa çıkacak oyuncularla ilgili nabız yokluyor. Transferde kesin kararı ise yeni hoca verecek. Karadeniz ekibinin gündemindeki oyunculardan biri; Fabio Borini.

Karagümrük’ün 32 yaşındaki hücumcusu, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 15 gol attı, 9 asist yaptı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş’la adı geçen İtalyan yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Zajc ve Mensah…

İtalyan basını, Karagümrük’le sözleşme uzatmayı düşünmeyen Borini’nin, Trabzonspor’un ilgisine sıcak baktığını ve önümüzdeki yıl Bordo-Mavili formayı giyebileceğini yazdı. Fırtına’nın radarına takılan diğer isimler ise Kayserispor’la kontratı bitecek olan Mensah ve Fenerbahçe ile yeni mukavele için anlaşamayan Miha Zajc.

TEKKE: BANA TEKLİF GELMEDİ

İstanbulspor ile ligde kalma mücadelesi veren Fatih Tekke, Bordo-Mavili taraftarların hoca olarak takımın başında görmek istediği isimlerden biri. Trabzonspor’un efsanesi de yakın zamanda yaptığı açıklamada, “Benim hedefim belli, hayalim belli. Trabzonspor her şeyim. Bu şehre dönmeyi dört gözle bekliyorum” demişti.

Tekke’ye dünkü Ankaragücü yenilgisinin ardından tekrar Trabzonspor sorusu yöneltilirken, başarılı çalıştırıcı “Herhangi bir teklif bana gelmedi” dedi.

SERGEN YALÇIN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA

Geçen hafta Sergen Yalçın ile İstanbul’da masaya oturan başkan Ertuğrul Doğan, iki gün içinde bir kez daha 50 yaşındaki teknik adamla görüşecek. Doğan, bu kez tüm pürüzleri çözüp hoca konusunu netleştirmek ve Beşiktaş derbisine yetiştirmek istiyor.

Orhan Ak’ın istifası sonrası yeniden teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor’da, 1 numaralı hedef Sergen Yalçın olarak belirlenmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz hafta başarılı hocayla İstanbul’da bir araya gelirken, burada hem maddi konular hem de yeni sezon planlaması ile hedefler konuşuldu. Sergen Yalçın, geniş yetkiler isterken, yarışacak bir kadro talep etti. Maaş olarak da ekibiyle birlikte 1.5 yıl için yaklaşık 50 milyon TL istedi. Bu görüşme sonrası asbaşkan Nevzat Kaya’nın da Sergen hocayla temas kurduğu öğrenilirken, başkan Doğan ikinci kez 50 yaşındaki teknik adamla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Teklif; 40 milyon TL

Görüşmenin iki gün içinde yapılması bekleniyor. Ertuğrul Doğan, bu defa tüm pürüzleri çözüp, hoca konusunu netleştirmek amacında. Bordo-Mavililer, 1.5 yıl için 40 milyon TL civarında bir rakama Sergen Yalçın’ı ikna etmeye çalışacak. Trabzonspor’un hedefi, önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Beşiktaş derbisine yeni hocayla çıkmak.

ÇAĞDAŞ ATAN BU KEZ MÜMKÜN

Trabzonspor’da hoca adaylarından Çağdaş Atan için Kayserispor Yönetimi’nin daha önce ‘Kesinlikle bırakmayacağız’ yönünde bir tavrı vardı. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın Türkiye Kupası’ndan elenmesi ve ligde de sıkıntısız konumda olmaları, Çağdaş hocanın önünü açabilir.

Daha önce yaptığı açıklamada, Trabzonspor’u çok sevdiğini söyleyen genç teknik adam, 2006-2008 yılları arasında Bordo-Mavili takımda forma giymişti.