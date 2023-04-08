Trabzonspor’dan Sergen Yalçın’a servet! Beşiktaş maçına yetişecek

Trabzonspor’da yeni teknik direktör adına gözler Sergen Yalçın’a çevrilmiş durumda. Bordo-Mavililer’de yönetim, Sergen Yalçın ile anlaşma zemini ararken takım da Süper Lig’de özellikle Avrupa kupalarına katılım hakkı adına mücadelesini sürdürüyor.

BUGÜN RAKİP KASIMPAŞA

Hafta içinde Türkiye Kupası’ndan elenen Trabzonspor, bu akşam ligde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. İstanbul’daki maçta Bordo-Mavili takımın başında İhsan Derelioğlu olacak.

Orhan Ak’ın istifası sonrası geçici olarak takım İhsan Derelioğlu’na emanet edilirken, Bordo-Mavililer bugün Kasımpaşa’yı devirip, ligde moral bulmak istiyor. Futbol izleme komitesinin başındaki Derelioğlu, daha önce Abdullah Avcı gelmeden Alanyaspor maçında teknik sorumlu olarak kulübede yer almıştı. Karadeniz ekibi, saat 20.30’da başlayacak maçı kazanıp, 3. sırada yer alan Beşiktaş’la puan farkını 5’e düşürmek amacında. Avrupa biletini kapmak için Fırtına’nın elinde sadece lig kaldı. Normalde ilk 3 sıra Avrupa’ya gidiyor ancak Fenerbahçe’nin kupayı kazanması durumunda, mevcut puan tablosuna göre 4. takım bu hakkı kazanacak.

İlk 11’i merak konusu

İhsan Derelioğlu’nun bugünkü mücadeleye nasıl 11’le çıkacağı ise merak konusu. Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez, Visca gibi isimlerin yeri garanti. Orta saha ve savunma hattında ciddi değişimler yaşanabilir. Denswil’in yanında Hüseyin mi yoksa Bartra mı oynayacak net değil. Bek bölgesinde Larsen, Peres ve Eren’den ikisi tercih edilecek.

İstanbul’a moralli gittiler

Bordo-Mavililer, dün öğlen saatlerinde yaptığı son idmanın ardından özel uçakla İstanbul’a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki taktik provada futbolcuların moralli görüntüsü dikkat çekti.

İHSAN HOCA 883 GÜN SONRA

2020-2021 sezonunda Eddie Newton’un ayrılmasından sonra Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve Bordo-Mavililer rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Bu maçın ardından Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı’ya teslim etmişti. İhsan hoca, tam 883 gün aranın ardından Trabzonspor’un başında maça çıkacak.

12 DEPLASMANDA 4 GALİBİYET

Karadeniz ekibi, deplasmandaki kötü gidişata Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor. Öyle ki Bordo-Mavililer, bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da çıktığı 19 dış saha mücadelesinin sadece 5’ini kazandı. Bunlardan biri hükmen galibiyetti. Ligde ise 12 deplasmanda 4 galibiyet alındı. Diğer 8 maçın 2’si berabere biterken, 6 maç kaybedildi. Fırtına son 2.5 aylık periyotta sadece kupada Ümraniyespor’u dış sahada yenebildi.

BAKASETAS BU KEZ HAZIR

Sakatlığı nedeniyle ligdeki son 3 maçın sadece 1’inde forma giyebilen, ondada sonradan oyuna giren Bakasetas, Türkiye Kupası’ndaki Ankaragücü mücadelesinde de 11’de değildi. Yunan yıldız, tamamen iyileşti ve Kasımpaşa deplasmanı öncesi hazır duruma geldi. Fırtına’nın maestrosu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 11 gol atarken, 11 de asiste sahip.

FANATİK YAZARLARINA SORGUK; SERGEN YALÇIN, TRABZONSPOR İÇİN DOĞRU İSİM Mİ?

Erman Özgür: Sadece hoca yetmez

“Türkiye’de her takım için Sergen Yalçın ismi doğru olabilir ama Trabzonspor özelinde sıkıntı sadece teknik direktör değil. Teknik direktör geldikten sonra başlayacak olan süreçte önce gönderilmesi sonrasında ise alınması gereken oyuncuları belirlemek ve paranın ne kadarına müsaade edileceği yani bütçe çok önemli.

Sergen Yalçın bu ligin dinamiklerini bilen, şampiyonluk yarışında yaşanacak baskıyı yönetebilen ama her şeyden önemlisi oyun okuması çok iyi bir teknik adam. Trabzonspor hocayı öncelikle projeleri ile ikna edebilmeli. Ve ne olursa olsun tamamlanmış kadrosunu sezon başı kampında hocasının önüne koyabilmeli. Aksi takdirde istikrarsız görüntü kaçınılmaz olur.

Şenol Güneş nasıl bir Trabzonspor efsanesi iken Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadıysa, Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın da Trabzonspor’u şampiyon yapabilir. Yeter ki doğru şartlar ve doğru zemin oluşsun”

Serkan Akcan: Doğru isim

“Trabzonspor zengin bir antrenör kaynağına sahip. Bugün takımı çalıştırması için adı geçen Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Fatih Tekke Trabzonspor forması giymiş, camia tarafından kabul görecek isimler. Bu antrenörler arasında elbette en tecrübelisi ve kendini tam anlamıyla ispat etmiş olanı Sergen Yalçın.

Beşiktaş döneminde kazandığı çifte kupa hocaya çok anlamlı apoletler taktı. Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı şampiyon yaptığı sezonda antrenörlük performansı, futbolculuğundan esintiler sunuyordu. Yalçın, futbolcularının sahadaki her bir sahnesini planlayan, bir çok oyuncusunu geliştiren, gençlere büyük bir cesaretle forma veren tarza sahip. Trabzonspor bu sezon pahalı bir kadro kurdu ama futbolcuların büyük bölümü güvenlerini erken yitirdi.

Sergen Yalçın iyi ve çalışkan bir antrenör ekibine sahip. Yalçın ve ekibinin Trabzonspor’da birçok futbolcuyu ayağa kaldırma potansiyelleri var. Buradan bakınca Sergen Yalçın Trabzonspor için doğru bir isim gibi duruyor”

SERGEN YALÇIN’A SERVET

Teknik direktör arayışları doğrultusunda 1 numaralı hedefi Sergen Yalçın olan Trabzonspor Yönetimi, dün de başarılı hocayla bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın’ın talebi, 1.5 yıllık kontrat ve ekibinin masraflarıyla birlikte 50 milyon TL. Bordo-Mavililer, pazarlıklarda orta yolu bulmaya çalışıyor. Taraflar arasında konuşulan tek konu maaş değil… Sergen hoca, hem geniş yetkiler hem de gelecek sezon için yarışacak kadro ve güçlü bir proje istiyor.

Trabzonspor’da herkes yeni gelecek hocayı bekliyor… Taraftarlar özellikle sosyal medyada en doğru tercihin Sergen Yalçın olacağı yönünde görüş belirtirken, yönetimin de 1 numaralı hedefi şampiyon teknik adam. Beşiktaş’la 2 kupa kazanan 50 yaşındaki çalıştırıcı ile önceki gün ilk görüşme yapılmıştı. Dün bir kez daha masaya oturuldu. Geniş bir teknik ekibi olan Yalçın, 1.5 yıllık kontrat için toplam 50 milyon TL civarında bir talep ediyor. Bu paraya, ekibinin maaşları da dahil. Trabzonspor Yönetimi ise yapılan pazarlıklarda orta yolu bulmaya yani rakamı 40 milyon TL seviyelerine çekmeye çalışıyor. Taraflar arasında konuşan tek konu; maaş değil. Sergen Yalçın, Trabzonspor’la anlaşması halinde futbolun tek patronu olmak istiyor.

Beşiktaş maçına yetişecek

Tesislere kendi bilgisi haricinde yöneticilerin girip-çıkmasını da doğru bulmayan başarılı hoca, en önemlisi yarışacak kadro ve güçlü bir proje ortaya konulması halinde göreve başlayacağını belirtiyor. Temasların olumlu şekilde ilerlediği öğrenilirken, Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları kısa zamanda Sergen Yalçın konusunu çözüme kavuşturup, önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Beşiktaş derbisine mutlaka yeni teknik direktörle çıkmayı hedefliyor.

Süleyman Hatısaru