Trabzonspor’dan son dakika transfer hamlesi

Şampiyonlukta büyük payı bulunan ve sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo, derbi günü Trabzonspor’dan ayrıldı. Hafta içinde oynanan Antalyaspor maçında oyundan çıkarken taraftarların büyük tepki gösterdiği tecrübeli forvet, tribünlere el hareketleriyle karşılık vermişti. Morali hayli bozuk olan ve Abdullah Avcı’nın ısrarlarına rağmen gitmek istediğini söyleyen Djaniny, bu talebini Trabzonspor Yönetimi’ne de iletti. Galatasaray maçı için İstanbul’a giden kafilede yer alan Djaniny, ayrılık kararında diretirken, Arap kulüplerinden Al Sharjah’a gidebileceğini söyledi.

Kanada transfer olabilir

Yönetim de sezon sonuna kadar Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kiraladı. Djaniny gelişmesinin ardından Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında formayı Lahtimi’ye verdi. Genç kanat oyuncusu ligde ilk kez 11’de forma giyerken, devre arasında yerini Gbamin’e bıraktı. 8 Şubat’ta bitecek ara transfer dönemine kadar Fırtına, sağ kanada takviye yapmaya çalışacak.

Gomez’den en erken gol

Galatasaray ile Trabzonspor arasında lig tarihindeki en erken golü, dün akşam Maxi Gomez attı. Henüz 13. saniyede Torreira ile Muslera’nın ortaklaşa hatasında Abdülkadir Ömür araya girdi, onun pasında Uruguaylı yıldız topu ağlara gönderdi. Gomez, Fenerbahçeve Beşiktaş’ın ardından bu sezon Galatasaray’a da gol atarken, 26 yaşındaki santrforun müthiş çabası galibiyete yetmedi. Gomez’in geride kalan 16 lig maçında 4 golünün yanı sıra 4 asisti bulunuyor.

Trezeguet’den kritik hata

Galatasaray karşısında Trabzonspor’da en çok beklenti olan isimlerin başında Trezeguet geliyordu. Ancak Mısırlı yıldız, ön tarafta etkili olamadığı gibi 52. dakikada penaltı yaptırdı. Savunmadan seken topta Yunus Akgün’ün ayağına basan Trezeguet, ikinci golü yedirdi. Trezeguet, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde bu sezon gol atmasına rağmen Galatasaray deplasmanında performansıyla sınıfta kaldı.

Uğurcan’dan 7 kurtarış

Galatasaray’ın hücum hattı derbide önemli fırsatlar yakalarken, Uğurcan Çakır birbirinden kritik kurtarışlara imza attı. Hem ilk hem de ikinci yarısında kalesinde adeta devleşen Fırtına’nın kaptanı, 7 kurtarışla mücadeleyi tamamladı. Mertens’in golünde yakın mesafeden yapacak bir şeyi olmayan Uğurcan, ikinci golü ise Icardi’nin penaltısında yedi.

Aslantepe’de 2500 Trabzonlu

Bordo-Mavili futbolseverler, Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık2500kadar Trabzonspor taraftarı, misafir tribünü tıklım tıklım doldurdu. Siyah giyinerek derbiye giden Bordo-Mavililer, 61. dakikada telefonlarının ışıklarını açarak görsel bir şova imza attı.50 bin kişilik NEF Stadı’nda zaman zamanTrabzonlu taraftarların sesleri duyulurken, Fırtına’ya büyük destek verildi.