Trabzonspor’dan ters köşe! Herkes Sergen Yalçın’ı beklerken…

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, Orhan Ak’ın istifasının ardından İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa’ya konuk olmuş ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı. Yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına devam edilirken İstanbul’daki maçı stadyumdan sürpriz bir isim yönetimle birlikte izledi. İşte haberin ayrıntıları…

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

14 gün önce göreve gelen ve biriken ciddi sorunları çözmek için büyük bir uğraş veren yeni yönetim kurulunu alınan saha sonuçları zora soktu.

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görevinden ayrılmasından sonra takımın başına geçen Orhan Ak da, kötü gidişe dur diyemeyince görevinden istifa etmişti. Kasımpaşa karşısına Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan Trabzonspor, sahadan mağlubiyetle ayrılarak üst üste oynadığı 3 resmi müsabakayı kazanamayarak kötü gidişatını sürdürdü. Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig’de 1’i hükmen olmak üzere oynadığı son 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

KABUS GİBİ BİR DIŞ SAHA SEZONU

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda kabus gibi bir sezon yaşıyor. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 20 maçta 13 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi Avrupa’da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 13 maçta 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 18 gole karşılık kalesinde ise 27 gol görerek 14 puan topladı. Karadeniz ekibi şampiyon olduğu sezonda ise aynı haftalarda 33 puan toplayarak dış saha lideri pozisyonunda yer alıyordu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında ise deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Kötü giden sezonda kupayı hedefleyen bordo-mavililer deplasmanda MKE Ankaragücü’ne mağlup olarak bu hedefini de gerçekleştiremedi.

İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETTİ

Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray’a ve Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

YENİ YÖNETİMİ SAHA SONUÇLARI DESTEKLEMİYOR

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim kurulunu alınan saha sonuçları zora soktu. Sportif ve mali açıdan oldukça sıkıntılı günler geçirilen dönemde göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, sorunları aşmak için yoğun bir mesai harcıyor. Kulübe önemli bir mali girdi sağlanmasına rağmen saha sonuçları yeni yönetim kurulunun işini zora sokuyor. Yönetim kurulunun göreve gelmesinin ardından geçen 14 günlük süreçte, ligde Y. Kayserispor’a 4-3 ve Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olmuştu.

SERDAR BALİ SÜRPRİZİ

Trabzonsporlu taraftarlar dört gözle yeni hocanın açıklanmasını beklerken, yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Trabzonspor’un efsane isimlerinden Serdar Bali, sportif direktörlük görevine getiriliyor. Teknik direktör konusunda ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sergen hoca ile görüşmeleri bizzat Başkan Ertuğrul Doğan yürütürken, hafta içinde bu işin olup olmayacağı netleşecek.

Orhan Ak’ın istifası sonrası ilk görüşmeyi Sergen Yalçın’la yapan Başkan Ertuğrul Doğan, kısa zamanda 50 yaşındaki teknik adamla bir kez daha masaya oturacak. Maddi konularda tarafların uzlaşması zor gözükse de, şartlar zorlanacak. Taraftarlar dört gözle yeni hocanın açıklanmasını beklerken, yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Kasımpaşa maçını İstanbul’da yönetimle beraber izleyen Serdar Bali’nin, sportif direktörlük görevine getirileceği öğrenildi. Trabzonspor’un efsane isimlerinden Bali, Bordo-Mavili formayla 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Daha önce Faruk Özak döneminde yönetimde yer alan Serdar Bali, 2000 yılında başkan seçilen Özkan Sümer tarafından futbol şube sorumlusu yapılmıştı.

Fatih Tekke konusunda pek çok taraftar sosyal medyadan yönetime çağrı yaparken, kendisi de kulübü

İstanbulspor’un izin vermesi halinde bu görevi çok istiyor.

Fatih Tekke’ye dönüş…

Serdar Bali’nin resmen göreve başlaması halinde teknik direktör konusunda rota değişebilir. Eğer Sergen Yalçın’la anlaşma sağlanamazsa, ilk adayın Fatih Tekke olması bekleniyor. Yönetim, pazar günü Akyazı’da oynanacak Beşiktaş derbisine mutlaka yeni teknik adamla çıkmak istiyor.