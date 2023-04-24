Trabzonspor’dan transfer atağı! Bjelica harekete geçti…

Trabzonspor’da futbolculara bayramda izin verilirken, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları bugün başlayacak. Fırtına, yeni hocası Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenmanlara start verecek. Abdülkadir Ömür, Visca gibi sakatlığı bulunan isimlerin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Karadeniz ekibinin, 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına farklı bir 11’leçıkması bekleniyor.

Yeni sezonun planlamasına şimdiden başlayan Bordo-Mavililer’de, Hırvat hoca kolları sıvadı. Fırtına’nın teknik patronu Bjelica, eski öğrencisini transfer listesine aldı. İşte Trabzonspor’da yaşanan son dakika gelişmeleri…

Son 50 günde 17 gün izin!

Şampiyonluğun ardından ciddi bir düşüş yaşayan Bordo-Mavili takımda, hemen her futbolcunun fizik açıdan kötü görüntüsü maçlarda dikkat çekiyor. Son 50 günlük periyoda bakıldığında, Trabzonspor’da oyunculara 17 gün izin verildi. Teknik direktör Bjelica’nın takımın kondisyonundan hiç memnun olmadığı öğrenilirken, sezon sonuna kadar futbolculara daha az izin hakkı tanınacak. Yaz döneminde ise sıkı bir kamp dönemi Trabzonspor’u bekliyor.

CSKA Moskova, Yusuf’u istiyor

Kiralık geldiği Fırtına’da beklentilerin çok altında bir performans gösteren ve yüksek maliyeti nedeniyle de sert şekilde eleştirilen Yusuf Yazıcı, sezonun bitmesiyle Lille’e dönecek. Fransız ekibi, 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf’u bonservisiyle satmak istiyor. 26 yaşındaki hücumcunun en ciddi talibi, eski kulübü CSKA Moskova. Geçen sezonun ikinci devresini kiralık olarak Rusya’da geçiren Yusuf Yazıcı, Moskova’da performansıyla fark yaratmıştı.

Ivanusec’te rakip çok…

Dinamo Zagreb’in 10 numarası Luka Ivanusec, Bordo-Mavililer’in gündeminde. Ancak Hırvat futbolcunun transferi bir hayli zor gözüküyor. 24 yaşındaki yıldızın menajeri Marko Naletilic, “İngiltere’den Burnley’nin Ivanusec’i istediği doğru. Fakat sadece onlar değil. Avrupa’nın en güçlü 5 liginden de onu takip edenler var. Dinamo’da kalmasının gerçekçi olduğunu düşünmüyorum” dedi. Genç yaşına rağmen 12 kez Hırvatistan Milli Takımı’nın formasını terleten Ivanusec’in bonservis fiyatının 10 milyon Euro’nun üzerinde olduğu konuşuluyor.

NENAD BJELİCA, ESKİ ÖĞRENCİSİNİ TRABZONSPOR’A GETİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor’da göreve başladıktan sonra yoğun mesai harcayan Nenad Bjelica, hem sezonun kalan bölümünde takımı ayağa kaldırmaya çalışıyor hem de gelecek yılın planlaması üzerinde kafa yoruyor. Ligdeki 7 maçlık periyot, Bordo-Mavili oyuncuların kaderini belirleyecek. Beklenen performansı gösteremeyen oyuncular satış listesine koyulacak. Bjelica, gelecek isimlerle ilgili de liste yapıyor. Başarılı hoca, ilk etapta yakından tanıdığı futbolculara yönelecek. Bu futbolculardan biri; Mihael Zaper. Son 2 sezonda Hırvatistan’da NK Osijek’in başında bulunan Bjelica, takım kaptanı Zaper’i Trabzonspor’a getirmeyi hedefliyor.

Güçlü ve mücadeleci…

Orta sahanın merkezinde görev yapan 24 yaşındaki Hırvat futbolcu, defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. 1.88 boyundaki Zaper, bu sezon çıktığı 29 resmi karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Güçlü fiziği ve mücadele gücüyle dikkat çeken Zaper’in tahmini bonservis bedeli 3 milyon Euro civarında. Ancak sözleşmesinin bitmesine 1 sene kaldığı için maliyeti daha uygun seviyelere çekilebilir. Önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor.