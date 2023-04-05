Trabzonspor’dan transferde çifte atak!

Kötü gidişat sonrasında Abdullah Avcı’nın istifasının ardından Fırtına’da takımın başına yardımcı Orhan Ak geçmişti. Genç hoca, Adana Demir zaferiyle maceraya iyi başlasa da Kayseri yenilgisiyle moraller bozulmuştu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü’ne 3-1 kaybederek turnuvaya veda eden Trabzonspor’da karşılaşmanın ardından Ak istifa ettiğini duyurdu.

‘Takımı yormamak lazım’

Ak açıklamasında, “‘Beraber geldik, beraber ayrılırız’ dedim, Abdullah hocamın istifa sürecinde. Ama o zaman ricada bulundular, içerden biri kalsın diye. Yarı yolda bırakmam doğru olmazdı. Yardımcı olmak istedim. Takımın yaşadığı durumu görüyorduk, belki çıkış noktasını buluruz diye. Adana Demir maçı fena geçmedi. Ama son iki maç aslında sezonun özetiydi. Bir yere kadar getiriyorsunuz fakat sonra dağılmalar oluyor. Bugün bir karar aldım, başkana ulaşamadım ama haber yolladım kendisine. Yönetimi yormamak, takımı yormamak lazım. Bazen olmuyor. İçerden birisinin kalması demek ki doğru değilmiş. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Trabzonspor böyle kaybememeli. Bu kadar kolay goller yememeli, acı çekerek kazanmalı. Elimizdeki tek hedefi kaybettik, üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’den iki yıldız

Trabzonspor, gelecek sezonun planlaması için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-Mavililer, bonservisi elinde olan ve yüksek maliyeti olmayan oyuncuları kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bu doğrultuda Fırtına’nın hedefinde Süper Lig’in iki yıldızı var… Karadeniz ekibi, Kayserispor’un yıldız orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ı transfer etmek istiyor.

Borini’de Beşiktaş devrede

Listedeki bir diğer isim ise Fatih Karagümrük’ü hücumda sırtlayan Fabio Borini. Bu doğrultuda Trabzonspor, iki oyuncu için şimdiden nabız yoklamaya başladı. Özellikle iki futbolcunun, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Fırtına’nın elini çabuk tutmaya çalıştığı öğrenildi. Gelen son haberlere göre Mensah için en ciddi adayın Trabzonspor olduğu bildirildi. Fakat Borini’de ise Beşiktaş’ın da devrede olması transferi biraz zora soktu.

‘İlk 5’tekiler durumumu sordu’

Karagümrük’ün yıldız hücumcusu Fabio Borini, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuşmuş ve “Özellikle ligin ilk 5 sırasındaki takımlar durumumu sordu. Kariyerimi düşünmek zorundayım. Sözleşmem haziran ayında bitiyor. Sonrasında ailemle görüşüp, en iyi kararı vereceğim. Her teklife açığım” demişti. Borini, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 15 gol atarken, 9 da asist yaptı.