Trabzonspor'dan Yusuf Günay ve Kayserispor'a “geçmiş olsun” mesajı

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Alaturka Online
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TRABZON (AA) – Trabzonspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor'un bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlanması üzerine, "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 teşhisi konulan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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