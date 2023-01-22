Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas: Çok özgüvenli hissediyorum

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Alaturka Online
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Süper Lig ‘in 19. haftasında Trabzonspor , İstanbulspor’u Akyazı’da 4-0’lık skorla geçti. Bordo-Mavililer’in 3. sayısını kaydeden ve bu sezonki 11. golünü atan Anastasios Bakaetas galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 28. maçında 11 gol, 10 asiste ulaşarak şimdiden ‘double-double’ yapan Yunan futbolcu, “Top ceza sahası ve çevresine geldiğinde, çok özgüvenli hissediyorum. Özellikle sol ayağıma geldiğinde… Şutlarım üzerine çok çalışıyorum. Gol atarak takımıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca 3-4 bin şut atmışım oralardan” dedi.

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