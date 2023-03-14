Trabzonsporlu Edin Visca için büyük fırsat!

Bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Trabzonspor, her şeye rağmen iç saha performansıyla ilk 3 yarışını sürdürüyor. Son olarak Adana Demirspor’u taraftarı önünde deviren Fırtına, bu sezon Akyazı’da 2,3 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise 11 maçta sadece 11 puan toplandı ve puan ortalaması; 1. Trabzonspor iç sahada 13 maçta toplam 7 gol yerken, 24 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-Mavililer, deplasmanda 25 gol yerken, 15 gol attı.

Takıma 1 hafta izin

Önümüzdeki hafta ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olduğu için Trabzonspor hükmen BAY geçecek. Sonrasında ise milli maçlar nedeniyle ara var. Bu süreçte takıma 1 hafta izin verildi. Futbolcuların 19 veya 20 Mart’ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanması bekleniyor. Karadeniz ekibi, 27. haftadaki Kayserispor maçını 1-2 Nisan tarihlerinde oynayacak. 4-6 Nisan’da ise Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ile çeyrek final karşılaşması var.

Hugo’ya mesaj yağıyor

Annesinin ciddi rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta Brezilya’ya giden Vitor Hugo, ayağının tozuyla çıktığı Adana Demirspor maçında attığı golle galibiyette büyük rol oynadı. Yıldız stoper maçın ardından golünü annesine armağan ederken, taraftarlardan dua etmelerini istemişti. Vitor Hugo’ya sosyal medyadan destek mesajları yağarken, Trabzonsporlu futbolseverler “Sonuna kadar yanındayız” paylaşımları yaptı.

Markovic: Burada çok mutluyum

Deprem felaketi sonrası sezon sonuna kadar Gaziantep FK’dan kiralanan Lazar Markovic, ilk maçında tam not aldı. Yıldız kanat oyuncusu, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bana kucak açan Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum. Bu kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Elimden geldiği kadar da katkı sağlamaya çalışacağım. Umuyorum ligi iyi bir noktada bitirir, Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaşırız” dedi.’

‘Katkı veremez’ deniyordu…

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir’den kadroya katılan ve Trabzonspor’un şampiyonluk transferi olan Edin Visca, bu yıl takımın en şanssız ismi… Henüz 2. haftadaki Hatayspor maçında kolu kırılan Boşnak yıldız, 4 ay sonra sahalara dönmüştü. Ancak ikinci maçında bu kez köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık yaşadı. İlk etapta tedavisinin 3 ay sürmesi planlanan Visca için herkes ‘Bu sezon artık katkı veremez’ yorumları yaparken, o pes etmedi ve çok çalıştı. Tedavi sürecinde kendi özel doktoruna da gözüken Visca, Trabzon’a döndükten sonra adeta tesislerden çıkmadı.

5 dakikada işi bitirdi

Yaklaşık 2 ayda idmanlara başlayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, önceki gün Adana Demirspor mücadelesinde formasına kavuştu. 76. dakikada oyuna giren Visca, 78’de Vitor Hugo’ya asist yaptı, 81. dakikada ise frikikten süper bir gole imza attı. Kritik maçı kazandıran Visca, tam anlamıyla müthiş bir geri dönüş hikayesi yazdı.

3 hafta ilaç olacak

Ligin kalan bölümünde Trabzonspor’un en büyük kozu Visca olacak. Bordo-Mavililer bu haftayı hükmen BAY geçecek, sonrasında milli takım arası var. Yıldız futbolcu, bu süreçte fiziksel eksikliğini tamamen gidermeyi ve nisan ayından itibaren eski görüntüsüne kavuşmayı hedefliyor. Taraftarlar da ona çok güveniyor.