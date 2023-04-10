Trabzonsporlu Lahtimi için çarpıcı açıklama: Fransa’nın en büyük yeteneklerinden biri ama Avcı şans vermedi!

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasından çok erken uzaklaşan, Avrupa’da üç kulvarda da başarısız olan ve en son olarak Türkiye Kupası’na da veda eden Trabzonspor’da bu sezon kurulan kadro maliyetiyle de büyük bir yük oluşturdu. Geçen sezonun şampiyonluğunun yıldönümü gelmeden başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ayrılıp gitti. Tüm bunlar olup biterken, sezon başında büyük beklentilerle gelen ve yıldızını parlatıp Avrupa’ya iyi bir bonservisle satılması beklenen Faslı Montassir Lahtimi cephesinde isyan bayrağı açıldı!

4 yıllık sözleşmeyle alındı

Fas’ın FUS Rabat Kulübü’nden 600 bin Euro’ya transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki Lahtimi, takımda istediği süreyi bir türlü alamadı. Lahtimi, Süper Lig’de 97, Avrupa Ligi’nde de 19 olmak üzere sadece 116 dakika forma giyebildi. Lahtimi’nin Almanya’da yaşayan Faslı menajeri Yassine Chadi önemli açıklamalarda bulundu. Chadi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ve oyuncunun kalan haftalarda süre almaması halinde iki tarafın da büyük kayıp yaşayacağını savundu.

‘Kuzey Afrika’nın en büyük yeteneklerinden’

Chadi, Lahtimi’ye Trabzonspor üzerinden Avrupa kapılarını açmayı hedeflediklerini kaydederek, “FUS Rabat’ın oyuncusu olan Montasser Lahtimi’de son karar bendeydi. Birçok kulüp tarafından istenmesine rağmen Trabzonspor’da karar kıldık. Oyuncum Kuzey Afrika’nın en büyük yeteneklerinden biri ve pozisyonunda en iyilerden biri olarak gösteriliyor. 16 yaşında ilk lig maçına çıktı ve Fas Ligi’nin en genç oynayan ve gol atan oyuncusu oldu. Şu anda Fas Milli Takımı’nı çalıştıran ve 6 yıl FUS Rabat teknik direktörlüğü görevi yapan Walid Regragui, onu B genç takımından direkt A takıma aldı ve Trabzonspor’a gidene kadar takımın değişmez oyuncusuydu. Çeşitli genç milli takımlarda 26 maça çıktı” dedi.

‘Avcı özellikle istedi ama şans vermedi’

Lahtimi’nin U23 milli takımlarının katıldığı Konya’daki İslami Dayanışma Oyunları’nda 19 scout tarafından izlendiğini anlatan Chadi, “Biz yine de isteyerek Trabzonspor’u seçtik. Çünkü Fas’ta çalışan ve daha önce Antalyaspor, Beşiktaş, Göztepe ve Sivasspor’da yardımcı antrenörlük yapan Erol Malkoç bize Trabzonspor’u mutlaka seçmemizi tavsiye etti. Oyuncuyu özellikle isteyen Abdullah Avcı, ligde kendisine 17. haftadaki Giresunspor maçına kadar bir dakika bile şans vermedi. 9 dakika oynadığı bu maçtan sonraki Alanyaspor maçında da 22 dakika oynattı. İlk 11’de ise ilk kez ligin 2. yarısındaki Galatasaray maçında yer aldı ama devre arası kenara alandı. Ümraniyespor’a karşı da 13 dakika oynadı. Yani toplamda 97 dakika şans buldu ligde” ifadelerini kullandı.