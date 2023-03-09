Trabzonsporlu Larsen: Kulüpten talepte bulunmadım

Alacakları nedeniyle Trabzonspor’u FIFA’ya şikayet ettiği yönünde hakkında iddialar ortaya atılan Trabzonspor’un oyuncusu Jens Stryger Larsen, ülkesinin basınına açıklama yaparak iddiaları reddetti.

‘Utanç verici’

Danimarkalı futbolcu, “Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Hem kulüpte hem de ülkede durumun nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı ve ülke hâlâ büyük ekonomik sorunlarla bunun acısını çekiyor. Bu nedenle, adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici” diye konuştu.