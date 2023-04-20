Trabzonsporlu Lazar Markovic: İhtiyacımız olan şans

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına Sivasspor karşısında çıktı. Fakat Bordo-Mavililer sahadan 4-1’lik farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Fırtına’nın tek golünü kaydeden Lazar Markovic de mücadeleyi değerlendirdi. Takıma inandığını kaydeden Sırp hücumcu, “İyi başladık, golü de bulduk ama penaltı ve kırmızı karttan sonra zor bir maç oldu. Hocamız ile yeni bir enerjimiz var. Kaliteli bir takımımız var. Belki de biraz ihtiyacımız olan şans. Çalışmaya devam edeceğiz. O da en kısa sürede gelecektir” ifadelerini kullandı.