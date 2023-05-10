Trabzonsporlu Marek Hamsik’in durumu belli oluyor! Karar için o görüşmeyi bekliyor…

Trabzonspor’un deneyimli isimlerinden Marek Hamsik’in futbolculuk kariyerini noktalayıp noktalamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Konuya ilişkin net bir durum olmasa da Slovak yıldızın, futbolculuk kariyerini noktalayıp hemen teknik bir görevle futbolun içinde kalmak istediği belirtiliyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

Marek Hamsik’in durumuna ilişkin açıklama, menajeri Martin Petras’tan geldi. Il Mattino’da yer alan açıklamaya göre Petras, “Ekstrem bir şey olmazsa Marek, sezon sonunda futbolu bırakacak ama futbolda asla asla dememeli” ifadelerini kullandı.

HEMEN TEKNİK BİR GÖREVDE BAŞLAMAK İSTİYOR

Futbolculuk kariyerini noktalamayı planlayan Marek Hamsik, futbolun içinde kalmaya devam etmek istiyor. Slovak yıldız, futbolculuk kariyerini noktaladığı gibi teknik bir görevle

O GÖRÜŞMEYE ODAKLANDI

Futbolculuk kariyerini noktaladığı gibi teknik göreve geçmeyi planlayan Marek Hamsik’in bu anlamda Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Hamsik’in kariyerine teknik bir görevle Napoli’de devam etmek istediği belirtilirken Martin Petras’ın konuya ilişkin açıklamasında, “Hamsik’in teknik bir görevle Napoli’ye geri dönmesine ilişkin fikir, her iki tarafa da bağlı bir durum. Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağına ilişkin şimdiden bir düşüncesi var. Ayrıca De Laurentiis ile de konuşacak. Bu görüşmeden sonra ne yapacağına karar verecek. Takımı ve taraftarları önemsiyor” dedi.