64.3 F
Los Angeles
10 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporTrabzonsporlu Marek Hamsik'in durumu belli oluyor! Karar için o görüşmeyi bekliyor...

Trabzonsporlu Marek Hamsik’in durumu belli oluyor! Karar için o görüşmeyi bekliyor…

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Trabzonspor’un deneyimli isimlerinden Marek Hamsik’in futbolculuk kariyerini noktalayıp noktalamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Konuya ilişkin net bir durum olmasa da Slovak yıldızın, futbolculuk kariyerini noktalayıp hemen teknik bir görevle futbolun içinde kalmak istediği belirtiliyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

Marek Hamsik’in durumuna ilişkin açıklama, menajeri Martin Petras’tan geldi. Il Mattino’da yer alan açıklamaya göre Petras, “Ekstrem bir şey olmazsa Marek, sezon sonunda futbolu bırakacak ama futbolda asla asla dememeli” ifadelerini kullandı.

HEMEN TEKNİK BİR GÖREVDE BAŞLAMAK İSTİYOR

Futbolculuk kariyerini noktalamayı planlayan Marek Hamsik, futbolun içinde kalmaya devam etmek istiyor. Slovak yıldız, futbolculuk kariyerini noktaladığı gibi teknik bir görevle

O GÖRÜŞMEYE ODAKLANDI

Futbolculuk kariyerini noktaladığı gibi teknik göreve geçmeyi planlayan Marek Hamsik’in bu anlamda Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Hamsik’in kariyerine teknik bir görevle Napoli’de devam etmek istediği belirtilirken Martin Petras’ın konuya ilişkin açıklamasında, “Hamsik’in teknik bir görevle Napoli’ye geri dönmesine ilişkin fikir, her iki tarafa da bağlı bir durum. Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağına ilişkin şimdiden bir düşüncesi var. Ayrıca De Laurentiis ile de konuşacak. Bu görüşmeden sonra ne yapacağına karar verecek. Takımı ve taraftarları önemsiyor” dedi.

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,497BeğenenlerBeğen
16,182TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States